Украинцы массово везут эти авто из-за границы: какая модель стала номером 1 в сентябре

В сентябре 2026 года украинцы зарегистрировали 21,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Самой популярной моделью среди импортных автомобилей стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщила компания "Укравтопром".

Количество подержанных автомобилей из-за рубежа, поступивших в сентябре в автопарк Украины, оказалось на 8 % меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года. В то же время структура импорта заметно изменилась: доля бензиновых и гибридных автомобилей выросла, тогда как доля электромобилей и дизельных автомобилей сократилась.

В сентябре наибольшую долю рынка импортируемых подержанных автомобилей заняли бензиновые модели — на них пришлось 52 % всех регистраций. Для сравнения: в сентябре 2025 года их доля составляла 45 %.

Вторыми по популярности среди ввезенных в Украину подержанных автомобилей стали электромобили. Их доля составила 18 %, хотя годом ранее на долю электрических моделей приходилось 29 % регистраций в этом сегменте.

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Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

На подержанные автомобили с дизельным двигателем пришлось 16 % сентябрьского импорта против 18 % в сентябре прошлого года. В то же время доля гибридных автомобилей более чем удвоилась — с 5% до 11%. Автомобили с газобаллонным оборудованием сохранили долю на уровне 3%.

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в сентябре были ввезены из-за рубежа и получили украинские номерные знаки, составил 8,7 года.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа стал Volkswagen Golf. За месяц в Украине зарегистрировали 954 автомобиля этой модели. Второе место занял Volkswagen Tiguan с результатом 807 автомобилей, а третье — Audi Q5, которых зарегистрировали 658.

Audi Q5 Фото: Audi

Почти столько же регистраций получила Skoda Octavia — 655 автомобилей. Nissan Rogue выбрали 626 раз, а Renault Megane — 559 раз.

В число самых популярных ввезенных подержанных автомобилей также вошли электромобили Tesla Model Y, Nissan Leaf и Tesla Model 3. В сентябре украинские номера получили соответственно 512, 484 и 468 таких автомобилей. Десятку самых популярных моделей замкнул Volkswagen Passat с 409 регистрациями.

Skoda Octavia Фото: Skoda

Таким образом, сразу три модели Volkswagen вошли в десятку самых популярных подержанных автомобилей, ввезенных в Украину в сентябре: Golf, Tiguan и Passat. Среди электромобилей в первую десятку вошли две модели Tesla и Nissan Leaf.

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