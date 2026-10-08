Українці масово везуть ці авто з-за кордону: яка модель стала номером 1 у вересні
У вересні 2026 року українці зареєстрували 21,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих автівок став Volkswagen Golf.
Про це повідомив “Укравтопром”.
Кількість вживаних авто з-за кордону, які у вересні поповнили автопарк України, виявилася на 8% меншою, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Водночас структура імпорту помітно змінилася: частка бензинових і гібридних авто зросла, тоді як електромобілів і дизельних автівок — скоротилася.
Найбільшу частину ринку імпортованих вживаних авто у вересні зайняли бензинові моделі — на них припало 52% усіх реєстрацій. Для порівняння, у вересні 2025 року їхня частка становила 45%.
Другими за популярністю серед ввезених в Україну вживаних авто стали електромобілі. Їхня частка становила 18%, хоча роком раніше електричні моделі забезпечували 29% реєстрацій у цьому сегменті.
На дизельні вживані авто припало 16% вересневого імпорту проти 18% у вересні минулого року. Водночас частка гібридних автівок більш ніж подвоїлася — з 5% до 11%. Авто з газобалонним обладнанням зберегли частку на рівні 3%.
Середній вік вживаних легкових авто, які у вересні були ввезені з-за кордону та отримали українські номерні знаки, становив 8,7 року.
Найпопулярнішим вживаним авто з-за кордону став Volkswagen Golf. За місяць в Україні зареєстрували 954 автівки цієї моделі. Друге місце посів Volkswagen Tiguan із результатом 807 авто, а третє — Audi Q5, яких зареєстрували 658.
Майже стільки ж реєстрацій отримала Skoda Octavia — 655 авто. Nissan Rogue обрали 626 разів, а Renault Megane — 559 разів.
До найпопулярніших ввезених вживаних авто також потрапили електромобілі Tesla Model Y, Nissan Leaf і Tesla Model 3. У вересні українські номери отримали відповідно 512, 484 та 468 таких автівок. Десятку найпопулярніших моделей замкнув Volkswagen Passat із 409 реєстраціями.
Таким чином, одразу три моделі Volkswagen опинилися серед десяти найпопулярніших вживаних авто, ввезених в Україну у вересні: Golf, Tiguan і Passat. Серед електромобілів до першої десятки увійшли дві моделі Tesla та Nissan Leaf.
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