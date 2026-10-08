Українці масово везуть ці авто з-за кордону: яка модель стала номером 1 у вересні

У вересні 2026 року українці зареєстрували 21,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих автівок став Volkswagen Golf.

Про це повідомив “Укравтопром”.

Кількість вживаних авто з-за кордону, які у вересні поповнили автопарк України, виявилася на 8% меншою, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Водночас структура імпорту помітно змінилася: частка бензинових і гібридних авто зросла, тоді як електромобілів і дизельних автівок — скоротилася.

Найбільшу частину ринку імпортованих вживаних авто у вересні зайняли бензинові моделі — на них припало 52% усіх реєстрацій. Для порівняння, у вересні 2025 року їхня частка становила 45%.

Другими за популярністю серед ввезених в Україну вживаних авто стали електромобілі. Їхня частка становила 18%, хоча роком раніше електричні моделі забезпечували 29% реєстрацій у цьому сегменті.

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Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

На дизельні вживані авто припало 16% вересневого імпорту проти 18% у вересні минулого року. Водночас частка гібридних автівок більш ніж подвоїлася — з 5% до 11%. Авто з газобалонним обладнанням зберегли частку на рівні 3%.

Середній вік вживаних легкових авто, які у вересні були ввезені з-за кордону та отримали українські номерні знаки, становив 8,7 року.

Найпопулярнішим вживаним авто з-за кордону став Volkswagen Golf. За місяць в Україні зареєстрували 954 автівки цієї моделі. Друге місце посів Volkswagen Tiguan із результатом 807 авто, а третє — Audi Q5, яких зареєстрували 658.

Audi Q5 Фото: Audi

Майже стільки ж реєстрацій отримала Skoda Octavia — 655 авто. Nissan Rogue обрали 626 разів, а Renault Megane — 559 разів.

До найпопулярніших ввезених вживаних авто також потрапили електромобілі Tesla Model Y, Nissan Leaf і Tesla Model 3. У вересні українські номери отримали відповідно 512, 484 та 468 таких автівок. Десятку найпопулярніших моделей замкнув Volkswagen Passat із 409 реєстраціями.

Skoda Octavia Фото: Skoda

Таким чином, одразу три моделі Volkswagen опинилися серед десяти найпопулярніших вживаних авто, ввезених в Україну у вересні: Golf, Tiguan і Passat. Серед електромобілів до першої десятки увійшли дві моделі Tesla та Nissan Leaf.

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