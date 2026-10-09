"Маленькая лодка": в Киеве замечен редкий родстер (фото)

Двухместный спортивный родстер Fiat Barchetta 1997 года заметили очевидцы на одной из улиц украинской столицы.

Фотографии серебристого авто с черным мягким верхом, который складывается, опубликовали на странице Topcars.UA.

Fiat Barchetta производилось в Италии с 1995 по 2005 год, и с конвейера сошли 57 625 экземпляров.

Фото: Topcars UA

Модель разработали под руководством Андреа Запатинаса в стиле классических итальянских спайдеров 1950-х годов с выразительными крыльями и оригинальными дверными ручками.

"Barchetta" в переводе с итальянского означает "маленькая лодка".

Фото: Topcars UA

У этого переднеприводного авто на базе базе укороченной платформы Fiat Punto — бензиновый 16-клапанный двигатель объемом 1,747 см³ (1.8 л) мощностью 131 л.с. и пятиступенчатая механическая коробка передач.

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Максимальная скорость родстера — 200 км/час, а с 0 до 100 км он разгоняется всего за 8,9 секунд.

Fiat Barchetta пользуется популярностью у ценителей за яркую внешность, отточенную управляемость и доступность среди классических европейских родстеров.

Цены на эту модель в Украине колеблются от 5500 до 14 990 евро в зависимости от состояния машины, пробега и региона.

Напомним, в Киеве заметили раритетный Opel Rekord С.

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