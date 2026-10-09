"Маленькая лодка": в Киеве замечен редкий родстер (фото)
Двухместный спортивный родстер Fiat Barchetta 1997 года заметили очевидцы на одной из улиц украинской столицы.
Фотографии серебристого авто с черным мягким верхом, который складывается, опубликовали на странице Topcars.UA.
Fiat Barchetta производилось в Италии с 1995 по 2005 год, и с конвейера сошли 57 625 экземпляров.
Модель разработали под руководством Андреа Запатинаса в стиле классических итальянских спайдеров 1950-х годов с выразительными крыльями и оригинальными дверными ручками.
"Barchetta" в переводе с итальянского означает "маленькая лодка".
У этого переднеприводного авто на базе базе укороченной платформы Fiat Punto — бензиновый 16-клапанный двигатель объемом 1,747 см³ (1.8 л) мощностью 131 л.с. и пятиступенчатая механическая коробка передач.
Максимальная скорость родстера — 200 км/час, а с 0 до 100 км он разгоняется всего за 8,9 секунд.
Fiat Barchetta пользуется популярностью у ценителей за яркую внешность, отточенную управляемость и доступность среди классических европейских родстеров.
Цены на эту модель в Украине колеблются от 5500 до 14 990 евро в зависимости от состояния машины, пробега и региона.
Напомним, в Киеве заметили раритетный Opel Rekord С.
Также сообщалось, что в столице засветился Bentley за 15 миллионов.