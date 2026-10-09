"Маленький човен": у Києві помітили рідкісний родстер (фото)

Двомісний спортивний родстер Fiat Barchetta 1997 року помітили очевидці на одній із вулиць української столиці.

Фотографії сріблястого автомобіля з чорним м'яким верхом, що складається, опублікували на сторінці Topcars.UA.

Fiat Barchetta випускався в Італії з 1995 по 2005 рік, і з конвеєра зійшло 57 625 екземплярів.

Фото: Topcars UA

Модель було розроблено під керівництвом Андреа Запатінаса у стилі класичних італійських спайдерів 1950-х років із виразними крилами та оригінальними дверними ручками.

"Barchetta" у перекладі з італійської означає "маленький човен".

Фото: Topcars UA

Цей передньопривідний родстер збудований на базі укороченої платформи Fiat Punto.Він має бензиновий 16-клапанний двигун об'ємом 1,747 см³ (1,8 л) потужністю 131 к.с. та п'ятиступінчасту механічну коробку передач.

Видео дня

Максимальна швидкість авто — 200 км/год, а від 0 до 100 км він розганяється всього за 8,9 секунди.

Fiat Barchetta користується популярністю серед поціновувачів завдяки яскравому зовнішньому вигляду, досконалій керованості та доступній ціні серед класичних європейських родстерів.

Ціни на цю модель в Україні коливаються від 5500 до 14 990 євро залежно від стану автомобіля, пробігу та регіону.

Нагадаємо, у Києві помітили рідкісний Opel Rekord С.

Також повідомлялося, що в столиці помітили Bentley вартістю 15 мільйонів.