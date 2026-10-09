Porsche резко поднимет цены на авто: сколько будут стоить самые дорогие модели

Porsche планирует повысить среднюю цену самых дорогих автомобилей примерно на 20 % и увеличить долю эксклюзивных моделей в своём ассортименте до 45 %. Компания также будет сокращать расходы и количество модельных вариантов, чтобы повысить рентабельность.

Об этом сообщает издание Motor1.

Немецкий автопроизводитель намерен повысить среднюю цену продажи самых дорогих моделей с примерно 270 тысяч евро (около 13,5 млн грн) в этом году до более чем 330 тысяч евро (около 16,5 млн грн) в среднесрочной перспективе.

Porsche планирует сосредоточиться на дорогих спортивных автомобилях, лимитированных сериях и эксклюзивных предложениях, а не на увеличении объемов продаж. Компания рассчитывает выйти на безубыточность при годовых продажах менее 200 тысяч автомобилей. Для сравнения: в 2025 году Porsche поставила клиентам 279 449 автомобилей.

Porsche 911 Фото: Topcars UA

Для реализации стратегии производитель готовит новые специальные версии 911, а также гиперкар с центральным расположением двигателя. Компания также планирует выпускать модели, ориентированные на более широкую аудиторию, в частности кроссовер с бензиновым двигателем, который заменит Macan первого поколения.

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Porsche также готовится вернуть на рынок модели Boxster и Cayman, но исключительно в электрическом исполнении. Планы по выпуску версий с двигателями внутреннего сгорания отложены. Большой трёхрядный внедорожник по-прежнему находится на рассмотрении, однако окончательное решение о его производстве ещё не принято.

Porsche Cayenne Фото: Topcars UA

Повышение цен будет сопровождаться сокращением расходов. Porsche намерена сократить расходы на разработку новых моделей на 20 %, а количество вариантов автомобилей — примерно на столько же. Расходы на материалы для следующих поколений моделей планируется сократить на 10%, а гарантийные расходы — на 45% в среднесрочной перспективе.

Компания также договорилась с профсоюзами о сокращении 9 тысяч рабочих мест к 2035 году, что составляет примерно пятую часть персонала. В среднесрочной перспективе расходы на персонал должны сократиться на 30%, расходы на продажи и дистрибуцию — на 20%, а количество руководящих должностей — на 40%.

Porsche Panamera Фото: Topcars UA

Стратегия предусматривает изменение подхода к силовым установкам: Porsche планирует предлагать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, плагин-гибридными системами и полностью электрическими силовыми установками. Механическую коробку передач для 911 также планируют сохранить.

Одним из вызовов для производителя по-прежнему остается китайский рынок, где компания сталкивается с усилением конкуренции со стороны местных автопроизводителей. Porsche стремится убедить состоятельных покупателей в оправданности высоких цен на свои автомобили, одновременно сокращая расходы и перестраивая модельный ряд.

Напомним, звезда реалити-шоу погиб в смертельной аварии в Италии. Роскошный Porsche, за рулем которого находился мужчина, разбился во время съемок рекламного ролика.

Кроме того, мы писали о Porsche 911 2017 года выпуска, который оказался довольно выносливым. Спорткар проехал 360 тыс. км и до сих пор находится в эксплуатации.