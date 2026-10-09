Porsche різко підніме ціни на авто: скільки коштуватимуть найдорожчі моделі

Porsche планує підвищити середню ціну найдорожчих автомобілів приблизно на 20% і збільшити частку ексклюзивних моделей у своєму асортименті до 45%. Компанія також скорочуватиме витрати та кількість модельних варіантів, щоб підвищити прибутковість.

Про це пише видання Motor1.

Німецький автовиробник хоче збільшити середню ціну продажу найдорожчих моделей із приблизно 270 тисяч євро (близько 13,5 млн грн) цього року до понад 330 тисяч євро (близько 16,5 млн грн) у середньостроковій перспективі.

Porsche планує зосередитися на дорогих спортивних автомобілях, лімітованих серіях та ексклюзивних пропозиціях, а не на збільшенні обсягів продажів. Компанія розраховує вийти на беззбитковість за річних продажів менш ніж 200 тисяч автомобілів. Для порівняння, у 2025 році Porsche поставила клієнтам 279 449 авто.

Porsche 911 Фото: Topcars UA

Для реалізації стратегії виробник готує нові спеціальні версії 911, а також гіперкар із центральним розташуванням двигуна. Компанія також планує випускати моделі, орієнтовані на ширшу аудиторію, зокрема кросовер із бензиновим двигуном на заміну Macan першого покоління.

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Porsche також готується повернути Boxster і Cayman, але виключно в електричному виконанні. Плани щодо версій із двигунами внутрішнього згоряння відклали. Великий трирядний позашляховик залишається на розгляді, однак остаточного рішення про його виробництво ще не ухвалили.

Porsche Cayenne Фото: Topcars UA

Підвищення цін супроводжуватиметься скороченням витрат. Porsche має намір зменшити витрати на розробку нових моделей на 20%, а кількість варіантів автомобілів — приблизно на стільки ж. Витрати на матеріали для наступних поколінь моделей планують скоротити на 10%, а гарантійні витрати — на 45% у середньостроковій перспективі.

Компанія також домовилася з профспілками про скорочення 9 тисяч робочих місць до 2035 року, що становить приблизно п'яту частину персоналу. У середньостроковій перспективі витрати на персонал мають зменшитися до 30%, витрати на продажі та дистрибуцію — на 20%, а кількість керівних посад — на 40%.

Porsche Panamera Фото: Topcars UA

Стратегія передбачає зміну підходу до силових установок: Porsche планує пропонувати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, плагін-гібридними системами та повністю електричними силовими установками. Механічну коробку передач для 911 також планують зберегти.

Одним із викликів для виробника залишається китайський ринок, де компанія стикається з посиленням конкуренції з боку місцевих автовиробників. Porsche прагне переконати заможних покупців у виправданості високих цін на свої автомобілі, водночас скорочуючи витрати та перебудовуючи модельний ряд.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу загинув у смертельній аварії в Італії. Розкішний Porsche, за кермом якого перебував чоловік, розбився під час зйомок рекламного ролика.

Також ми писали про Porsche 911 2017 року, який виявився доволі витривалим. Спорткар проїхав 360 тис. км і досі залишається в активній експлуатації.