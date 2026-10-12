В Киеве заметили раритетный Subaru Impreza WRX: почему модель прозвали "покемоном" (фото)

Subaru Impreza WRX (GDB) 2001 года попала в объектив камер автолюбителей в украинской столице.

Второе поколение GD выпускалось с 2000 года. Индекс GDB чаще всего относится к заряженным версиям (включая WRX STI) с полным приводом и усиленным кузовом. Фото авто опубликовал ресурс Topcars.UA.

Полноприводный спортивный седан оснащен оппозитным 4-цилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2.0 литра. Мощность этой Subaru Impreza — 218 л.с. при крутящем моменте 292 Н·м.

У него механическая 5-ступенчатая коробка передач.

Фото: Topcars UA

Максимальная скорость — 230 км/час, а разгон от 0 до 100 км занимает всего 6,2 секунды.

Фото: Topcars UA

Машина прославилась раллийным прошлым бренда Subaru, эмоциональной управляемостью, характерным звуком оппозитного мотора ("бубнением") и культовым статусом среди любителей тюнинга.

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Фото: Topcars UA

Почему Subaru Impreza WRX (GDB) 2001 года называют "покемоном"

Причиной стали особенности внешнего вида и формы кузова. Многим фанатам показалось, что машина внешне напоминает какого-то забавного рисованного персонажа или монстрика из вселенной Pokémon. Предыдущие поколения имели очень узнаваемые прозвища, связанные с оптикой ("лупатая", "конь", "лиса").

Когда вышла новая округлая и более "дутая" Impreza, традиционалисты встретили ее неоднозначно, и за ней закрепилось прозвище "покемон" (а также "горбатая" из-за индекса GRB).

Часть фанатов связывала прозвище с буквенным обозначением заряженных версий (например, кузов GRB), звучание которого созвучно с покемонами или персонажами мультфильмов.

Напомним, в Киеве заметили в Киеве замечен редкий родстер.

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