У Києві помітили раритетний Subaru Impreza WRX: чому цю модель прозвали "покемоном" (фото)

Subaru Impreza WRX (GDB) 2001 року потрапила в об'єктив камер автолюбителів у столиці України.

Друге покоління GD випускалося з 2000 року. Індекс GDB найчастіше стосується потужних версій (включно з WRX STI) з повним приводом та посиленим кузовом. Фото автомобіля опублікував ресурс Topcars.UA.

Повнопривідний спортивний седан має оппозитний 4-циліндровий бензиновий турбодвигун об’ємом 2,0 літра. Потужність цієї Subaru Impreza — 218 к.с. при крутному моменті 292 Н·м.

У неї механічна 5-ступінчаста коробка передач.

Фото: Topcars UA

Максимальна швидкість — 230 км/год, а розгін від 0 до 100 км займає всього 6,2 секунди.

Фото: Topcars UA

Автомобіль прославився ралійним минулим бренду Subaru, емоційною керованістю, характерним звуком оппозитного двигуна ("бубонінням") та культовим статусом серед любителів тюнінгу.

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Фото: Topcars UA

Чому Subaru Impreza WRX (GDB) 2001 року називають "покемоном"

Причиною стали особливості зовнішнього вигляду та форми кузова. Багатьом шанувальникам здалося, що машина зовні нагадує якогось кумедного мультяшного персонажа або монстрика зі всесвіту Pokémon. Попередні покоління мали дуже впізнавані прізвиська, пов’язані з зовнішнім виглядом ("лупата", "кінь", "лисиця").

Коли з'явилася нова, округла та більш "надута" Impreza, традиціоналісти сприйняли її неоднозначно, і за нею закріпилося прізвисько "покемон" (а також "горбата" через індекс GRB).

Частина фанатів пов’язувала це прізвисько з літерним позначенням потужних версій (наприклад, кузов GRB), звучання якого нагадує назви покемонів або персонажів мультфільмів.

Нагадаємо, у Києві помітили рідкісний родстер.

Також ми повідомляли, що Subaru повертає базову модель Impreza.