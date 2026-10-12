Alpine удивила новым купе: футуристический спорткар A310 Vision выглядит дороже, чем Porsche 911

Французский бренд Alpine представил концепт A310 Vision, который переосмысливает спортивное купе 1971 года в современном стиле. Автомобиль получил низкий широкий кузов, необычную оптику и платформу, разработанную для будущих электрических спорткаров марки.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новинка сочетает в себе дизайнерские решения двух поколений оригинального Alpine A310. От ранней версии с четырехцилиндровым двигателем концепт унаследовал более сдержанные линии, а от более поздней модификации V6 — расширенные крылья и более массивные пропорции. В этом году модель A310 отмечает 55-летие, а её версия с двигателем V6 — 50-летие.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Длина A310 Vision составляет 4,55 метра, ширина задней части кузова — 2,03 метра, а высота — всего 1,18 метра. Колесная база равна 2,45 метра. По пропорциям концепт напоминает спортивные купе вроде Porsche 911.

Кузов автомобиля сочетает в себе алюминиевые панели с чёрной нижней частью, оформленной с использованием плавных форм, вдохновлённых болидами "Формулы-1". Колеса получили фирменный стрелообразный мотив Alpine, а полупрозрачная кабина придает дизайну футуристические черты.

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Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Среди необычных решений — выдвижные фары, которые появляются при запуске автомобиля, канал в форме буквы S на капоте и двухсекционное заднее антикрыло с прозрачными элементами. Фонари в форме лезвий также выполняют аэродинамическую функцию.

Интерьер концепта отличается сиденьями с органичными формами и контрастными цветовыми сочетаниями. Разработчики также предусмотрели физические органы управления, стилизованные под элементы премиальной аудиотехники. В то же время Alpine пока не опубликовала подробных изображений этих элементов.

Автомобиль Alpine A310 Vision Фото: Alpine

A310 Vision был создан на основе новой архитектуры Alpine Performance Platform (APP). Она предназначена для будущих электрических спорткаров бренда, в частности для следующего поколения A110, и позволяет более гибко подходить к пропорциям и компоновке автомобилей. Технические характеристики силовой установки концепта не раскрываются.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Несмотря на возможную связь с будущими разработками марки, Alpine подчеркивает, что A310 Vision — это самостоятельный дизайнерский проект, а не анонс серийной модели. Концепт демонстрирует возможности новой платформы и дизайнерского подхода бренда, но пока нет подтверждения, что автомобиль поступит в производство.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

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