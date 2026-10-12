Alpine здивувала новим купе: футуристичний спорткар A310 Vision виглядає дорожче за Porsche 911

Французький бренд Alpine показав концепт A310 Vision, який переосмислює спортивне купе 1971 року в сучасному стилі. Автомобіль отримав низький широкий кузов, незвичну оптику та платформу, розроблену для майбутніх електричних спорткарів марки.

Про це пише видання Motor1.

Новинка поєднує дизайнерські рішення двох поколінь оригінального Alpine A310. Від ранньої версії з чотирициліндровим двигуном концепт успадкував стриманіші лінії, а від пізнішої модифікації V6 — розширені крила та масивніші пропорції. Цього року модель A310 відзначає 55-річчя, а її версія з двигуном V6 — 50-річчя.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Довжина A310 Vision становить 4,55 метра, ширина задньої частини кузова — 2,03 метра, а висота — лише 1,18 метра. Колісна база дорівнює 2,45 метра. За пропорціями концепт нагадує спортивні купе на кшталт Porsche 911.

Кузов автомобіля поєднує алюмінієві панелі з чорною нижньою частиною, оформленою з використанням плавних форм, натхненних болідами Формули-1. Колеса отримали фірмовий стрілоподібний мотив Alpine, а напівпрозора кабіна додає дизайну футуристичних рис.

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Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Серед незвичних рішень — висувні фари, які з'являються під час запуску автомобіля, канал у формі літери S на капоті та двосекційне заднє антикрило з прозорими елементами. Ліхтарі у формі лез також виконують аеродинамічну функцію.

Інтер'єр концепту демонструє сидіння з органічними формами та контрастні кольорові поєднання. Розробники також передбачили фізичні органи керування, стилізовані під елементи преміальної аудіотехніки. Водночас Alpine поки не опублікувала докладних зображень цих елементів.

Авто Alpine A310 Vision Фото: Alpine

A310 Vision створили на основі нової архітектури Alpine Performance Platform (APP). Вона призначена для майбутніх електричних спорткарів бренду, зокрема наступного покоління A110, і дає змогу гнучкіше працювати з пропорціями та компонуванням автомобілів. Технічні характеристики силової установки концепту не розкриваються.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

Попри можливий зв'язок із майбутніми розробками марки, Alpine наголошує, що A310 Vision є самостійним дизайнерським проєктом, а не анонсом серійної моделі. Концепт демонструє можливості нової платформи та дизайнерського підходу бренду, але наразі немає підтвердження, що автомобіль надійде у виробництво.

Alpine A310 Vision Фото: Alpine

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