Porsche готовит монстра на 8000 об/мин: легендарная Carrera GT может получить преемника
Porsche намекнула на появление нового флагманского суперкара Mission S, который может быть оснащён двигателем внутреннего сгорания с ограничением оборотов на уровне 8000 об/мин. Премьера модели ожидается 15 октября 2026 года.
Об этом пишет издание Autoblog.
В коротком тизере компания продемонстрировала цифровую приборную панель будущего автомобиля. На ней виден тахометр с красной зоной от 8000 об/мин, а также индикатор передач. Это усиливает предположение, что новинка будет оснащена двигателем внутреннего сгорания и многоступенчатой трансмиссией, а не станет полностью электрической.
Ранее появлялась информация о том, что Porsche разрабатывает для нового суперкара оппозитный восьмицилиндровый двигатель. Однако производитель пока не подтвердил эти данные. Также неизвестно, будет ли автомобиль оснащен гибридной силовой установкой.
В отличие от полностью электрического Porsche Taycan, в котором используется двухступенчатая трансмиссия, Mission S, по всей видимости, будет оснащен автоматической коробкой передач. На это указывают обозначения P (парковка) и D (движение вперёд) на приборной панели.
Интерфейс также меняется в зависимости от выбранного режима движения: Normal, Sport или Track. Это свидетельствует о внимании к спортивному характеру автомобиля. Сама Porsche сопроводила тизер фразой "Все начинается с водителя", намекнув на ориентацию модели на человека за рулем.
Ожидается, что Mission S займет место выше Porsche 911 в модельной линейке. По своей концепции новинка напоминает Carrera GT — суперкар бренда, известный атмосферным двигателем V10 и высокими оборотами. В то же время конкретные технические характеристики нового автомобиля пока не раскрыты.
Появление модели происходит на фоне изменений в стратегии Porsche. Компания стремится сосредоточиться на прибыльности и эксклюзивности, а не только на увеличении продаж. За первые девять месяцев 2026 года производитель поставил клиентам по всему миру 178 532 автомобиля — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Китае падение составило 33%, тогда как в Северной Америке Porsche поставила 56 088 автомобилей, что на 13% меньше в годовом исчислении.
На фоне этих результатов возвращение к двигателям внутреннего сгорания или их сочетание с электрическими системами может стать одним из способов адаптации к рынку. Подобный подход используют и потенциальные конкуренты, в частности Ferrari 849 Testarossa и Lamborghini Revuelto, которые оснащены гибридными силовыми установками с двигателями внутреннего сгорания.
Более подробная информация о Porsche Mission S должна появиться во время премьеры 15 октября.
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