Porsche готує монстра на 8000 об/хв: легендарна Carrera GT може отримати наступника

Porsche натякнула на появу нового флагманського суперкара Mission S, який може отримати двигун внутрішнього згоряння з обмеженням обертів на рівні 8000 об/хв. Прем’єра моделі очікується 15 жовтня 2026 року.

Про це пише видання Autoblog.

У короткому тизері компанія показала цифрову панель приладів майбутнього автомобіля. На ній видно тахометр із червоною зоною від 8000 об/хв, а також індикатор передач. Це підсилює припущення, що новинка матиме двигун внутрішнього згоряння та багатоступеневу трансмісію, а не буде повністю електричною.

Раніше з’являлася інформація, що Porsche розробляє для нового суперкара опозитний восьмициліндровий двигун. Однак виробник поки не підтвердив ці дані. Також невідомо, чи отримає автомобіль гібридну силову установку.

Кадр з тизеру Porsche Фото: Porsche

На відміну від повністю електричного Porsche Taycan, який використовує двоступеневу трансмісію, Mission S, імовірно, матиме автоматичну коробку передач. На це вказують позначення P (паркування) та D (рух уперед) на панелі приладів.

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Інтерфейс також змінюється залежно від обраного режиму руху: Normal, Sport або Track. Це свідчить про увагу до спортивного характеру автомобіля. Сама Porsche супроводила тизер фразою "Усе починається з водія", натякнувши на орієнтацію моделі на людину за кермом.

Кадр з тизеру Porsche Фото: Porsche

Очікується, що Mission S розташується вище за Porsche 911 у модельній лінійці. За своїм задумом новинка нагадує Carrera GT — суперкар бренду, відомий атмосферним двигуном V10 і високими обертами. Водночас конкретні технічні характеристики нового автомобіля поки не розкрили.

Поява моделі відбувається на тлі змін у стратегії Porsche. Компанія прагне зосередитися на прибутковості та ексклюзивності, а не лише на збільшенні продажів. За перші дев’ять місяців 2026 року виробник поставив клієнтам у світі 178 532 автомобілі — на 16% менше, ніж за аналогічний період торік. У Китаї падіння становило 33%, тоді як у Північній Америці Porsche поставила 56 088 автомобілів, що на 13% менше в річному вимірі.

Кадр з тизеру Porsche Фото: Porsche

На тлі цих результатів повернення до двигунів внутрішнього згоряння або їх поєднання з електричними системами може стати одним зі способів адаптації до ринку. Подібний підхід використовують і потенційні конкуренти, зокрема Ferrari 849 Testarossa та Lamborghini Revuelto, які мають гібридні силові установки з двигунами внутрішнього згоряння.

Більше інформації про Porsche Mission S має з’явитися під час прем’єри 15 жовтня.

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