Владельцев GMC Sierra предупредили о проблеме: детали решетки радиатора отлетают на ходу

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении 535 639 пикапов GMC Sierra 1500 2022–2024 модельных годов в связи с жалобами на отсоединение деталей решетки радиатора во время движения.

Об этом сообщает издание Motor1.

Расследование было начато 9 октября 2026 года после получения 118 жалоб на верхний хромированный дефлектор решетки радиатора, который может отсоединяться во время обычной эксплуатации автомобиля. Особое внимание регулятор уделяет 21 случаю, когда проблема возникла даже после ремонта в рамках предыдущей кампании по отзыву.

Ранее General Motors уже объявляла об отзыве под номером 25V-060. Оно касалось отдельных автомобилей GMC Sierra 1500 2022 модельного года с хромированными дефлекторами, произведенных с 9 ноября 2021 года по 29 сентября 2022 года. Дилеры должны были усилить крепление деталей в передней части автомобиля.

Видео дня

GMC Sierra Фото: Hennessey

По сообщениям владельцев, отсоединение дефлекторов приводило к появлению трещин на лобовом стекле. Водителям также приходилось резко тормозить или менять направление движения, чтобы избежать столкновения с деталями, отлетавшими на дорогу. В то же время NHTSA пока не связывает эти случаи с авариями, травмами или погибшими.

Проверка касается именно версий с хромированными дефлекторами, конструкция которых появилась в ходе обновления модели 2022 года. Автомобили с решетками без хромированных элементов имеют другую конструкцию, и аналогичной закономерности в жалобах в их отношении не выявлено.

В General Motors заявили, что безопасность и удовлетворённость клиентов остаются главными приоритетами компании, а производитель продолжает сотрудничать с регулирующим органом. О расширении отзыва в связи с новым расследованием пока не сообщалось.

GMC Sierra EV Фото: General Motors

В настоящее время NHTSA должна установить, является ли данная проблема дефектом, угрожающим безопасности, и был ли предыдущий ремонт достаточным. Начало расследования ещё не означает, что регулирующий орган подтвердил наличие дефекта или обязал производителя провести новый отзыв.

Владельцам автомобилей GMC Sierra 1500 2022–2024 модельных годов с хромированными дефлекторами, в частности тем, чьи автомобили уже ремонтировали в рамках предыдущей кампании, рекомендуется проверить идентификационный номер транспортного средства (VIN) в базе отзывов NHTSA и обратиться к дилеру GMC, чтобы узнать о дальнейших рекомендациях.

Ранее Фокус рассказывал об электромобиле Renault Trafic нового поколения, который отличается футуристическим дизайном.

Кроме того, мы писали о катере Brabus Shadow мощностью 1500 к. с., оснащённом тремя двигателями V8.