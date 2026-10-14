Власників GMC Sierra попередили про проблему: деталі решітки радіатора відлітають на ходу

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало розслідування щодо 535 639 пікапів GMC Sierra 1500 2022–2024 модельних років через скарги на від'єднання деталей решітки радіатора під час руху.

Про це пише видання Motor1.

Розслідування відкрили 9 жовтня 2026 року після отримання 118 скарг на верхній хромований дефлектор решітки радіатора, який може від'єднуватися під час звичайної експлуатації авто. Особливу увагу регулятор приділяє 21 випадку, коли проблема виникла навіть після ремонту за попередньою відкличною кампанією.

Раніше General Motors уже оголошувала відкликання під номером 25V-060. Воно стосувалося окремих GMC Sierra 1500 2022 модельного року з хромованими дефлекторами, виготовлених із 9 листопада 2021 року до 29 вересня 2022 року. Дилери мали посилити кріплення деталей у передній частині авто.

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GMC Sierra Фото: Hennessey

За повідомленнями власників, від'єднання дефлекторів призводило до появи тріщин на лобовому склі. Водіям також доводилося різко гальмувати або змінювати напрямок руху, щоб уникнути зіткнення з деталями, які відлітали на дорогу. Водночас NHTSA поки не пов'язує ці випадки з аваріями, травмами чи загиблими.

Перевірка стосується саме версій із хромованими дефлекторами, конструкція яких з'явилася під час оновлення моделі 2022 року. Авто з решітками без хромованих елементів мають іншу конструкцію, і аналогічної закономірності скарг щодо них не виявили.

У General Motors заявили, що безпека та задоволеність клієнтів залишаються головними пріоритетами компанії, а виробник продовжує співпрацювати з регулятором. Про розширення відкликання у зв'язку з новим розслідуванням поки не повідомляли.

GMC Sierra EV Фото: General Motors

Наразі NHTSA має встановити, чи є проблема дефектом, що загрожує безпеці, та чи було достатньо попереднього ремонту. Відкриття розслідування ще не означає, що регулятор підтвердив наявність дефекту або зобов'язав виробника провести нове відкликання.

Власникам GMC Sierra 1500 2022–2024 модельних років із хромованими дефлекторами, зокрема тим, чиї авто вже ремонтували за попередньою кампанією, рекомендують перевірити ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) у базі відкликань NHTSA та звернутися до дилера GMC, щоб дізнатися про подальші рекомендації.

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