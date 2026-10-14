Возвращение легенды: в Париже дебютировал полностью электрический Smart

На Парижском автосалоне компания Smart официально представила совершенно новый компактный электромобиль Smart #2.

Дизайн двухдверной двухместной модели, присущий оригинальному Smart Fortwo, был разработан Mercedes-Benz, а производство осуществляется компанией Geely, сообщается на сайте производителя.

Спустя 30 лет после того, как в Париже был впервые показан оригинальный концепт двухместного автомобиля Smart, полностью электрический Smart #2 вновь воплощает идею современного решения для мобильности, особенно в условиях города. Модель сочетает в себе фирменную компактность бренда с передовыми технологиями электромобилей.

Экстерьер

В дизайне экстерьера сочетаются современные элементы, включая светодиодные дневные ходовые огни, линзованные фары и характерную решетку радиатора с узором в виде капсул.

Видео дня

Версия Couture Edition отличается двухцветной окраской кузова (оттенки Matte Cloud White и Corona Gold), дополненной золотистыми акцентами на решетке радиатора и эмблемах.

Автомобиль оснащен 16-дюймовыми колесными дисками Sky Dome золотистого цвета и шинами разной размерности (185/50 R16 спереди и 205/45 R16 сзади).

В задней части кузова расположены спойлер на крыше, задние фонари необычной округлой формы с двойными световыми полосами и раздельная конструкция двери багажника.

При длине 2746 мм новинка сохраняет характерную компоновку с колесами, вынесенными к самым углам кузова — решение, присущее модели с момента выхода первого поколения и позволяющее максимально увеличить внутреннее пространство при сверхкомпактных габаритах.

Габариты Smart #2:

длина — 2764 мм;

ширина — 1669 мм;

высота — 1555 мм;

колесная база — 1875 мм.

Интерьер

Интерьер этой "крошки" выполнен в стилистике S-Shape, напоминающей рябь на воде. Центральным элементом передней панели является крупный "парящий" дисплей мультимедийной системы на базе платформы Flyme Link. Его дополняют цифровая приборная панель и трехспицевое рулевое колесо.

В салоне также есть дефлекторы вентиляции в стиле турбин, скрытый отсек для хранения и центральный подлокотник между сиденьями, контурная подсветка с 256 вариантами цветов, подогрев руля и сидений, аудиосистема Sennheiser, система помощи водителю уровня L2 и функция дистанционной парковки.

В Европе версия Couture Edition по умолчанию оснащается пакетом Premium, включающим панорамную крышу, атмосферную подсветку, подогрев сидений и рулевого колеса, аудиосистему Sennheiser с 7 динамиками, беспроводную зарядку и навигацию.

Фото: Geely

Фото: Geely

Фото: Geely

Силовая установка

В основе Smart #2 лежит новая платформа Electric Compact Architecture (ECA), разработанная специально для этого двухместного автомобиля.

Силовая установка включает установленный сзади электродвигатель мощностью 60 кВт, передающий крутящий момент 130 Н·м на задние колеса.

Использование задних шин увеличенной ширины (по сравнению с передними) дополнительно улучшает устойчивость и динамические характеристики.

Фото: Geely

Автомобиль оснащен литий-железо-фосфатной (LFP) аккумуляторной батареей емкостью 35,8 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 290 км в смешанном цикле и поддерживающей быструю зарядку постоянным током мощностью 65 кВт. Зарядка с 10% до 80% занимает 20 минут.

Smart #2 также поддерживает зарядку переменным током (AC) мощностью до 11 кВт.

Автомобиль оснащен передней подвеской типа "Макферсон" и независимой пятирычажной задней подвеской, впервые примененной в этом классе, что обеспечивает минимальный радиус разворота, составляющий всего 3,35 метра, а также уверенное и стабильное поведение автомобиля как в городе, так и на трассе.

Одновременно с мировой премьерой Smart объявила цену для предзаказа в Европе — 19 990 евро.

На европейском рынке Smart #2 первоначально будет предлагаться в трех основных комплектациях — Pure, Pure+ и Premium, — а также в лимитированной версии Couture Edition.

Напомним, новый Smart рассекретили очень необычным способом.

Также сообщалось, что на автосалоне в Париже показали новый Hyundai Bayon.