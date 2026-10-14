Повернення легенди: у Парижі дебютував повністю електричний Smart

На Паризькому автосалоні компанія Smart офіційно представила новий компактний електромобіль Smart #2.

Дизайн дводверної двомісної моделі, притаманний оригінальному Smart Fortwo, було розроблено Mercedes-Benz, а виробництво здійснюється компанією Geely, повідомляється на сайті виробника.

Через 30 років після того, як у Парижі було вперше показано оригінальний концепт двомісного автомобіля Smart, повністю електричний Smart #2 знову втілює ідею сучасного рішення для мобільності, особливо в умовах міста. Модель поєднує фірмову компактність бренду з передовими технологіями електромобілів.

Екстер'єр

В дизайні екстер'єру поєднуються сучасні елементи, включаючи світлодіодні денні ходові вогні, лінзовані фари та характерні радіаторні грати з візерунком у вигляді капсул.

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Версія Couture Edition відрізняється двоколірним забарвленням кузова (відтінки Matte Cloud White та Corona Gold), доповненою золотистими акцентами на решітці радіатора та емблемах.

Автомобіль оснащений 16-дюймовими колісними дисками Sky Dome золотистого кольору та шинами різної розмірності (185/50 R16 спереду та 205/45 R16 ззаду).

У задній частині кузова розташовані спойлер на даху, задні ліхтарі незвичайної округлої форми з подвійними світловими смугами та роздільна конструкція дверей багажника.

При довжині 2746 мм новинка зберігає характерне компонування з колесами, винесеними до кутів кузова — рішення, властиве моделі з моменту виходу першого покоління і дозволяє максимально збільшити внутрішній простір при надкомпактних габаритах.

Габарити Smart #2:

довжина — 2764 мм;

ширина — 1669 мм;

висота — 1555 мм;

колісна база — 1875 мм.

Інтер'єр

Інтер'єр цієї "крихітки" виконаний у стилістиці S-Shape, що нагадує бриж на воді. Центральним елементом передньої панелі є великий "ширячий" дисплей мультимедійної системи на базі платформи Flyme Link. Його доповнюють цифрова панель приладів і триспицеве ​​рульове колесо.

У салоні також є дефлектори вентиляції в стилі турбін, прихований відсік для зберігання та центральний підлокітник між сидіннями, контурне підсвічування з 256 варіантами кольорів, підігрів керма та сидінь, аудіосистема Sennheiser, система допомоги водієві рівня L2 та функція дистанційного паркування.

У Європі версія Couture Edition за замовчуванням оснащується пакетом Premium, що включає панорамний дах, атмосферне підсвічування, підігрів сидінь та рульового колеса, аудіосистему Sennheiser з 7 динаміками, бездротову зарядку та навігацію.

Фото: Geely

Фото: Geely

Фото: Geely

Силова установка

В основі Smart #2 лежить нова платформа Electric Compact Architecture (ECA), розроблена спеціально для цього двомісного автомобіля.

Силова установка включає встановлений ззаду електродвигун потужністю 60 кВт, що передає момент, що крутить, 130 Н·м на задні колеса.

Використання задніх шин збільшеної ширини (порівняно з передніми) додатково покращує стійкість та динамічні характеристики.

Фото: Geely

Автомобіль оснащений літій-залізо-фосфатною (LFP) акумуляторною батареєю ємністю 35,8 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 290 км у змішаному циклі та підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю 65 кВт. Заряджання з 10% до 80% займає 20 хвилин.

Smart #2 також підтримує заряджання змінним струмом (AC) потужністю до 11 кВт.

Автомобіль оснащений передньою підвіскою типу "Макферсон" і незалежною задньою підвіскою п'ятиважільного, вперше застосованою в цьому класі, що забезпечує мінімальний радіус розвороту, що становить всього 3,35 метра, а також впевнена і стабільна поведінка автомобіля як в місті, так і на трасі.

Одночасно зі світовою прем'єрою Smart оголосила ціну для замовлення в Європі — 19 990 євро.

На європейському ринку Smart #2 спочатку пропонуватиметься у трьох основних комплектаціях – Pure, Pure+ та Premium, – а також у лімітованій версії Couture Edition.

Нагадаємо, новий Smart розсекретили в дуже незвичайний спосіб.

Також повідомлялося, що на автосалоні у Парижі показали новий Hyundai Bayon.