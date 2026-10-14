Toyota Land Cruiser 5 лет простоял на улице без присмотра: получилось ли его "оживить" (видео)

Эстонский автомастер Маркус Пеетсалу реанимировал внедорожник Toyota Land Cruiser. Культовый автомобиль с пробегом 831 424 км в последний раз заводили больше пяти лет назад, после чего оставили его под открытым небом.

Американский владелец планировал когда-нибудь снова сесть за руль внедорожника, но по итогу место, где он стоял круглогодично под открытым небом, начало зарастать травой. Его шины были спущены, а кузов покрылся толстым слоем пыли, старых листьев и тому подобного, спрятав свой уникальный цвет Imperial Jade Mica, легендарный зеленый оттенок, пишет Autoevolution.

Этот 25-летний Toyota Land Cruiser J90 (на рынках Европы, Австралии и Японии известный как Prado) в последний раз проходил техосмотр в 2020 году, и владелец использовал его ежедневно прежде, чем забросить.

Механик попробовал реанимировать автомобиль Фото: autoevolution.com

Маркус Пеетсалу, эстонский специалист по механическому восстановлению, "оживлению" брошенных машин и запуску давно неработающих двигателей, поверил в легендарную надежность Toyota и решил на примере упомянутого внедорожника в очередной раз это доказать.

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Маркус подкачал шины, а затем погрузил машину на свой прицеп.

Открыв капот, он показал 3,0-литровый двигатель 1LD-FTV. Этот силовой агрегат стал серьезной модернизацией двигателей поколения J90: 3,0-литровый рядный четырехцилиндровый дизель получил систему прямого впрыска Toyota D-4D (типа Common Rail) и турбокомпрессор с изменяемой геометрией.

Над тем, чтобы запустить двигатель, автомастеру пришлось попотеть Фото: autoevolution.com

Двигатель развивает мощность 161 л.с. и крутящий момент 343 Н·м, позволяя автомобилю разгоняться с 0 до 97 км/ч за 12,1 секунды и достигать максимальной скорости 165 км/ч.

Мощность передается на все четыре колеса через четырехступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором, известную своей исключительной надежностью. Впрочем, говорить об этом стоит уже в прошедшем времени: максимальная скорость этой Toyota с огромным пробегом теперь ограничена возможностями эвакуатора, на котором ее перевозят.

Поскольку авто давно не было на ходу, Маркус установил на нее новый аккумулятор и залил свежее топливо, а также заменил старый топливный насос на узел, позаимствованный у BMW M57 3.0D — легендарного 24-клапанного рядного шестицилиндрового турбодизеля, выпускавшегося с 1998 по 2013 год.

Стартер на Toyotaне работал, зато вполне себе функционирует установленная дополнительно сигнализация. Мастер демонтировал ее, чтобы не пищала, и взялся за спасение дизельного двигателя.

В процессе оказалось, что коленвал прокручивается, но топливо не доходит до форсунок. Когда двигатель наконец завелся, то тут же заглох, поэтому механику пришлось приводить его в движение ударами молотка.

В результате после пяти лет простоя мотор таки ожил.

Чтобы убедиться в том, что все остальные системы целы, Маркус испытал авто как на трассе, так и на грунтовых дорогах.

Последним этапом стала мойка кузова и стекол.

Так выглядит авто после того, как его помыли и завели Фото: autoevolution.com

Салон тоже требует капитальной чистки, но пока мастер за нее не брался.

Салон внедорожника время тоже не пощадило Фото: autoevolution.com

Маркус не раскрывает своих планов относительно этой Toyota 2001 года выпуска: возможно, он продаст ее или вернет законному владельцу.

Автомобиль испытали на грунтовых дорогах Фото: autoevolution.com

Хотя Land Cruiser представлен на американском рынке с 1998 года, модель Land Cruiser J90 Prado официально в США не поставлялась из-за стратегии сегментации рынка и частичного дублирования модельных рядов.

С годами эти автомобили все же попадали в США, находя своих покупателей среди любителей приключений.

Сегодня ухоженные экземпляры с умеренным пробегом продаются на вторичном рынке примерно за $15 000. В то же время стоимость машин с минимальным пробегом, представляющих коллекционную ценность, может значительно превышать отметку в $30 000.

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