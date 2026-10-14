Toyota Land Cruiser 5 років простояв на вулиці без нагляду: чи вдалося його "оживити" (відео)

Естонський автомайстер Маркус Пєєтсалу реанімував позашляховик Toyota Land Cruiser. Культовий автомобіль з пробігом 831 424 км востаннє заводили більше п'яти років тому, після чого залишили його просто неба.

Американський власник планував колись знову сісти за кермо позашляховика, але зрештою місце, де він стояв цілий рік просто неба, почало заростати травою. Його шини були спущені, а кузов покрився товстим шаром пилу, старого листя тощо, сховавши свій унікальний колір Imperial Jade Mica, легендарний зелений відтінок, пише Autoevolution.

Цей 25-річний Toyota Land Cruiser J90 (на ринках Європи, Австралії та Японії відомий як Prado) востаннє проходив техогляд у 2020 році, і власник використовував його щодня, перш ніж закинути.

Механік спробував реанімувати автомобіль Фото: autoevolution.com

Маркус Пєєтсалу, естонський фахівець з механічного відновлення, "оживлення" покинутих машин і запуску двигунів, що давно не працюють, повірив у легендарну надійність Toyota і вирішив на прикладі згаданого позашляховика в черговий раз це довести.

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Маркус підкачав шини, а потім навантажив машину на свій причіп.

Відкривши капот, він показав 3,0-літровий двигун 1LD-FTV. Цей силовий агрегат став серйозною модернізацією двигунів покоління J90: 3,0-літровий рядний чотирициліндровий дизель отримав систему прямого упорскування Toyota D-4D (типу Common Rail) і турбокомпресор зі змінною геометрією.

Над тим, щоб запустити двигун, автомайстру довелося попітніти. Фото: autoevolution.com

Двигун розвиває потужність 161 л. і крутний момент 343 Нм, дозволяючи автомобілю розганятися з 0 до 97 км/год за 12,1 секунди і досягати максимальної швидкості 165 км/год.

Потужність передається на всі чотири колеса через чотириступінчасту автоматичну коробку передач з гідротрансформатором, відому своєю винятковою надійністю. Втім, говорити про це варто вже минулого часу: максимальна швидкість цієї Toyota з величезним пробігом тепер обмежена можливостями евакуатора, на якому її перевозять.

Оскільки авто давно не було на ходу, Маркус встановив на нього новий акумулятор і залив свіжу оливу, а також замінив старий паливний насос на вузол, запозичений у BMW M57 3.0D — легендарного 24-клапанного рядного шестициліндрового турбодизеля, що випускався з 1993 по 2013-й.

Стартер на Toyota не працював, зате цілком функціонує встановлена додатково сигналізація. Майстер демонтував її, щоб не пищала, та взявся за порятунок дизельного двигуна.

У процесі виявилось, що колінвал прокручується, але паливо не доходить до форсунок. Коли двигун нарешті завівся, то тут же затих, тому механіку довелося приводити його в рух ударами молотка.

В результаті після п'яти років простою двигун таки ожив.

Щоб переконатися, що всі інші системи цілі, Маркус випробував авто як на трасі, так і на ґрунтових дорогах.

Останнім етапом стало миття кузова та скла.

Так виглядає авто після того, як його помили та завели Фото: autoevolution.com

Салон теж вимагає капітального чищення, але поки що майстер за нього не брався.

Салон позашляховика час теж не пощадив Фото: autoevolution.com

Маркус не розкриває своїх планів щодо цієї Toyota 2001 року випуску: можливо, він продасть її чи поверне законному власнику.

Автомобіль випробували на ґрунтових дорогах Фото: autoevolution.com

Хоча Land Cruiser представлений на американському ринку з 1998 року, модель Land Cruiser J90 Prado офіційно в США не постачалася через стратегію сегментації ринку та часткове дублювання модельних рядів.

З роками ці автомобілі все ж таки потрапляли до Штатів, знаходячи своїх покупців серед любителів пригод.

Сьогодні доглянуті екземпляри з помірним пробігом продаються на вторинному ринку приблизно за $15 000. У той же час вартість машин з мінімальним пробігом, що становлять колекційну цінність, може значно перевищувати позначку $30 000.

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