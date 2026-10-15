В Киеве заметили ультраредкий "Гелендваген": всего 120 в мире (фото)

Синий Mercedes G36 AMG сфотографировали очевидцы на улицах украинской столицы. В объективе — не просто очередной "Гелендваген", а один из самых редких вариантов G-класса.

Это авто — ультралимитированная версия G 36 AMG, созданная на базе Mercedes-Benz G 320 (W463) 1997 года. На фото, опубликованных Topcars UA, — редкая короткобазная трехдверная версия.

Это первая официальная, "пробная" модификация внедорожника G-Class от ателье AMG, выпускавшаяся в период с 1993 по 1997 год.

Фото: Topcars UA

Модель считается редчайшим коллекционным автомобилем эпохи "до слияния" (pre-merger AMG), поскольку за все годы производства было выпущено всего около 120 экземпляров, большая часть из которых предназначалась для японского рынка.

Визуально его отличали фирменные 18-дюймовые диски AMG, видоизмененный выхлоп сбоку и премиальная отделка салона деревом и кожей.

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Под капотом этого автомобиля — атмосферный 3,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель (доработанный AMG мотор M104 от Mercedes-Benz).

Мощность составляет 258 л.с. при 370–385 Нм крутящего момента.

От 0 до 100 км "кубик" разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость достигает 190 километров в час.

На сегодняшний день этот автомобиль представляет высокую инвестиционную и коллекционную ценность на международных аукционах благодаря своей экстремальной редкости. На европейском рынке его стоимость составляет от от 75 000 евро до $115 000, в зависимости от состояния и пробега.

Напомним, Brabus превратил "Гелендваген" в самый мощный кабриолет.

Также сообщалось, что в Польше создали самый дорогой "Гелендваген".