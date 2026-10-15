У Києві помітили надзвичайно рідкісний "Ґелендваґен": усього 120 у світі (фото)

Синій Mercedes G36 AMG сфотографували очевидці на вулицях української столиці. У об'єктиві — не просто черговий "Ґелендваґен", а одна з найрідкісніших моделей G-класу.

Цей автомобіль — ультралімітована версія G 36 AMG, створена на базі Mercedes-Benz G 320 (W463) 1997 року. На фото, опублікованих Topcars UA, — рідкісна короткобазова тридверна версія.

Це перша офіційна, "пробна" модифікація позашляховика G-Class від ательє AMG, яка випускалася у період з 1993 по 1997 рік.

Фото: Topcars UA

Ця модель вважається надзвичайно рідкісним колекційним автомобілем епохи "до злиття" (pre-merger AMG), оскільки за всі роки виробництва було випущено лише близько 120 екземплярів, більша частина з яких призначалася для японського ринку.

Візуально його вирізняли фірмові 18-дюймові диски AMG, модифікована вихлопна система збоку та преміальне оздоблення салону деревом і шкірою.

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Під капотом цього автомобіля — атмосферний 3,6-літровий рядний 6-циліндровий двигун (доопрацьований компанією AMG двигун M104 від Mercedes-Benz).

Потужність становить 258 к.с. при крутному моменті 370–385 Нм.

Від 0 до 100 км "кубик" розганяється за 9,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 190 кілометрів на годину.

На сьогодні цей автомобіль має високу інвестиційну та колекційну цінність на міжнародних аукціонах завдяки своїй надзвичайній рідкісності. На європейському ринку його вартість становить від 75 000 євро до 115 000 доларів, залежно від стану та пробігу.

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