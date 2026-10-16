Opel снизил цену на Astra почти на 2000 евро: что осталось в самой дешевой версии (фото)

Компания Opel решила сделать свой флагманский хэтчбек ещё более доступным для широкой аудитории, представив новую базовую комплектацию под названием "Start". Этот бестселлер — давний конкурент VW Golf — стал ещё выгоднее, хотя для этого автопроизводителю пришлось обратиться к некоторым классическим дизайнерским решениям 1990-х годов.

Самая заметная особенность комплектации "Start" бросается в глаза сразу: 16-дюймовые штампованные стальные диски с многоспицевыми колпаками и шинами с высоким профилем — явная отсылка к прошлому веку. Впрочем, на этом аскетизм заканчивается. Несмотря на бюджетный статус, базовая модель оснащена светодиодной оптикой, фирменной передней панелью "Opel Vizor" со встроенной подсветкой, рельефными бамперами и задним спойлером, пишет CarScoops.

Практичный универсал Opel Astra Sports Tourer в самой недорогой комплектации Start Фото: carscoops.com

По сути, колеса — единственное внешнее отличие от более дорогой комплектации "Edition". В базовую стоимость входит цвет "металлик" — "Denim Blue" (джинсово-синий), а другие варианты окраски доступны за дополнительную плату.

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Цифровой интерьер — никаких компромиссов

В то время как ультрабюджетная модель Frontera в комплектации "Start" предлагает лишь держатель для смартфона вместо мультимедийного экрана, Astra "Start" приятно удивляет своей оснащенностью. В стандартную комплектацию входит полноценная цифровая приборная панель с двумя 10-дюймовыми дисплеями. Также в список оснащения входят удобные сиденья Intelli-Seats с 6-позиционной регулировкой, автоматический климат-контроль, система запуска двигателя без ключа, светодиодное освещение салона и аудиосистема с 4 динамиками и поддержкой DAB+.

Безопасности также уделено должное внимание: автомобиль оснащен стандартным для Европы комплексом систем помощи водителю (ADAS), а также передними и задними датчиками парковки. Камера заднего вида отсутствует, однако этот нюанс частично компенсируется опциональным пакетом "Start Comfort Pack", в который входят теплоизоляционные стекла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, центральный подлокотник и рейлинги на крыше (для версии универсал Sports Tourer).

Модельный ряд двигателей и цены

Самое примечательное скрывается под капотом: во всей линейке больше не предлагаются автомобили с механической коробкой передач:

Мягкий гибрид (MHEV): 1,2-литровый турбодвигатель мощностью 143 к.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Турбодизель: проверенный временем двигатель мощностью 130 к.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Электромобиль: версия Astra Electric оснащена электродвигателем мощностью 154 к.с. и аккумулятором емкостью 55,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 454 км (по циклу WLTP). Стартовая цена гибридного Opel Astra в комплектации Start составляет 31 890 евро — это снижает порог входа в обновленную линейку Astra на 1600 евро. Впрочем, сэкономленные средства легко потратить на дополнительные опции: выбор цвета кузова обойдется в 750 евро, пакет Comfort — в сумму от 500 до 650 евро, а замена стальных колесных дисков на 16-дюймовые легкосплавные с всесезонными шинами потребует доплаты в 800 евро. Более практичный универсал Sports Tourer, как всегда, стоит на 1500 евро дороже хэтчбека.

Напомним, Porsche представила суперкар, превосходящий 911: в салоне вместо мультимедийной системы — смартфон.

Кроме того, Alfa Romeo представила модель Cuorerosso, которая напоминает суперкар, но имеет четыре двери.