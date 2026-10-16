Opel знизив ціну Astra майже на €2000: що залишилося в найдешевшій версії (фото)

Компанія Opel вирішила зробити свій флагманський хетчбек ще доступнішим для широкої аудиторії, представивши нову базову комплектацію під назвою "Start". Цей бестселер – давній конкурент VW Golf – став ще вигіднішим, хоча для цього автовиробнику довелося звернутися до деяких класичних дизайнерських рішень із 1990-х років.

Найпомітніша особливість комплектації "Start" впадає в око відразу: 16-дюймові штамповані сталеві диски з багатоспицевими ковпаками та шинами з високим профілем — явне посилання до минулого століття. Втім, у цьому аскетизм закінчується. Незважаючи на бюджетний статус, базова модель оснащена світлодіодною оптикою, фірмовою передньою панеллю "Opel Vizor" з вбудованим підсвічуванням, рельєфними бамперами та заднім спойлером, пише CarScoops.

Практичний універсал Opel Astra Sports Tourer у найдешевшій версії Start Фото: carscoops.com

По суті, колеса — єдина зовнішня відмінність від дорожчої комплектації "Edition". У базову вартість включено колір "металік" — "Denim Blue" (джинсово-синій), а інші варіанти фарбування доступні за додаткову плату.

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Цифровий інтер'єр — жодних компромісів

У той час як ультрабюджетна модель Frontera у комплектації "Start" пропонує лише тримач для смартфона замість мультимедійного екрану, Astra "Start" приємно вражає своєю оснащеністю. У стандартне обладнання входить повноцінна цифрова панель приладів з двома 10-дюймовими дисплеями. Також до списку оснащення включені зручні сидіння Intelli-Seats з регулюванням по 6 напрямках, автоматичний клімат-контроль, система запуску двигуна без ключа, світлодіодне освітлення салону та аудіосистема з 4 динаміками та підтримкою DAB+.

Безпеці також приділено належну увагу: автомобіль оснащений стандартним для Європи комплексом систем допомоги водієві (ADAS), а також передніми та задніми датчиками паркування. Камера заднього виду відсутня, проте цей нюанс частково компенсується опціональним пакетом "Start Comfort Pack", до якого входять теплоізоляційні стекла, дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням, центральний підлокітник та рейлінги на даху (для версії універсал Sports Tourer).

Лінійка двигунів та ціни

Найпримітніше ховається під капотом: у всій лінійці більше не пропонуються автомобілі з механічною коробкою передач:

М'який гібрид (MHEV): 1,2-літровий турбодвигун потужністю 143 к.с. у парі з 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

Турбодизель: Перевірений часом двигун потужністю 130 к.с., що працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Електромобіль: Версія Astra Electric оснащена електромотором потужністю 154 к.с. та акумулятором ємністю 55,4 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 454 км (за циклом WLTP). Початкова ціна гібридного Opel Astra у комплектації Start складає 31 890 євро — це знижує поріг входу в оновлене сімейство Astra на 1600 євро. Втім, заощаджені кошти легко витратити на додаткові опції: вибір кольору кузова обійдеться в 750 євро, пакет Comfort — у суму від 500 до 650 євро, а заміна сталевих колісних дисків на 16-дюймові легкосплавні із всесезонними шинами вимагатиме доплати в 800 євро. Більш практичний універсал Sports Tourer, як завжди, коштує на 1500 євро дорожче за хетчбек.

Нагадаємо, Porsche показала суперкар вище за 911: у салоні замість мультимедіа — смартфон.

Крім того, Alfa Romeo показала Cuorerosso, який схожий на суперкар, але має чотири двері.