Три четверти мирового производства: почему китайские автомобили так популярны

За те же деньги покупатель получает больше оборудования в китайском автомобиле — большие экраны, панорамную крышу, системы помощи водителю, но при этом не переплачивает за это.

На протяжении десятилетий покупатели новых автомобилей ориентировались на знакомые бренды из Японии, Южной Кореи, Европы и США. Теперь это соотношение сил меняется: BYD, Geely, Chery и SAIC стало сложно не заметить — от доступных электрических хэтчбеков до премиальных кроссоверов, насыщенных техникой. Причина кроется не только в цене. Китайские компании вложили средства в разработку аккумуляторов, производственные мощности, программное обеспечение и дизайн. Об этом сообщает Motor1.

Их присутствие растет в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Большим исключением остаются Соединённые Штаты. Там из-за высоких торговых барьеров и регуляторных препятствий конкурировать значительно сложнее.

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Больше оборудования за те же деньги

Один из главных аргументов — сочетание умеренной цены и богатой комплектации. В зависимости от рынка и модели покупатель получает сенсорную мультимедийную систему, панорамную крышу, системы помощи водителю и качественный салон, не переплачивая за это, как за автомобиль класса люкс.

В частности, огромные производственные мощности внутри страны и разветвленные сети поставщиков позволяют держать расходы под контролем и быстро выпускать новые модели. Жесткая конкуренция на внутреннем рынке заставляет дорабатывать продукт, не завышая цены. В то же время не каждый китайский автомобиль дешёв, а размер экономии зависит от страны.

Именно ценовую доступность Международное энергетическое агентство называет ключевым фактором распространения китайских электромобилей — прежде всего на развивающихся рынках. Там, где новый электромобиль традиционного бренда по-прежнему остается дорогостоящим, китайская альтернатива делает переход на электропривод реальным.

Ставка на аккумуляторы и программное обеспечение

История стремительного роста — это не только о дешёвых машинах, но и о том, как быстро компании освоили технологии. Деньги вкладывались в аккумуляторы, электродвигатели, силовую электронику и автомобильное программное обеспечение. Аккумуляторы здесь играют решающую роль, поскольку составляют основную часть стоимости электромобиля. По данным МЭА, в 2025 году на Китай приходилось почти 75% мирового производства электромобилей.

BYD строила свой бизнес вокруг электромобилей и гибридов, тогда как другие производители включают в свою линейку сразу бензиновые, гибридные и полностью электрические модели. Такое разнообразие имеет значение: инфраструктура зарядки, тарифы на электроэнергию и государственные стимулы в разных странах различаются. Там, где заряжаться неудобно или дорого, выходом становятся гибриды.

Согласно отчету Global EV Outlook 2026 от МЭА, китайский экспорт электромобилей в 2025 году удвоился и превысил 2,5 млн автомобилей. Более половины зарубежных продаж пришлось на страны за пределами Европы и США, причем наиболее заметный рост продемонстрировали Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Латинская Америка.

Ранее сообщалось, что Toyota 4Runner отличается рамной конструкцией и внедорожными возможностями, однако уступает некоторым конкурентам в комфорте и экономичности. Зато эта модель отличается просторным салоном, практичностью и высокой остаточной стоимостью.

Кроме того, Илон Маск заявил, что электрический спорткар Tesla Roadster сможет автономно повторять трюки, продемонстрированные во время презентации. Помимо этого, компания планирует построить специальную трассу с петлями на территории штаб-квартиры в Техасе.