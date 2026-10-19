Три чверті світового виробництва: чому китайські авто є такими популярними

Покупець за ті самі гроші отримує більше обладнання у китайського авто – великі екрани, панорамний дах, асистенти водія, проте не переплачує за це.

Десятиліттями покупці нових автомобілів орієнтувалися на знайомі імена з Японії, Південної Кореї, Європи та США. Тепер цей розподіл сил змінюється: BYD, Geely, Chery та SAIC стало складно не помічати – від доступних електричних хетчбеків до преміальних кросоверів, насичених технікою. Причина криється не лише в ціні. Китайські компанії вклалися в розробку акумуляторів, виробничі потужності, програмне забезпечення й дизайн. Про це повідомляє Motor1.

Їхня присутність зростає в Європі, Південно-Східній Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході. Великим винятком залишаються Сполучені Штати. Там через високі торговельні бар'єри та регуляторні перепони конкурувати там значно складніше.

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Більше обладнання за ті самі гроші

Один із головних аргументів – поєднання помірної ціни з багатим оснащенням. Залежно від ринку й моделі покупець отримує сенсорну мультимедійну систему, панорамний дах, системи допомоги водієві та якісний салон, не переплачуючи за це як за люксове авто.

Зокрема величезні виробничі потужності всередині країни та розгалужені мережі постачальників дають змогу тримати витрати під контролем і швидко випускати нові моделі. Жорстка конкуренція на внутрішньому ринку змушує доопрацьовувати продукт, не задираючи цін. Водночас не кожне китайське авто дешеве, а розмір економії залежить від країни.

Саме цінову доступність Міжнародне енергетичне агентство називає ключовим чинником поширення китайських електромобілів – насамперед на ринках, що розвиваються. Там, де новий електромобіль традиційного бренду залишається дорогим, китайська альтернатива робить перехід на електротягу реальним.

Ставка на акумулятори та програмне забезпечення

Історія стрімкого зростання – не лише про дешеві машини, а й про те, як швидко компанії опанували технології. Гроші йшли в акумулятори, електромотори, силову електроніку та автомобільний софт. Акумулятори тут критичні, бо формують основну частину вартості електромобіля. За даними МЕА, у 2025 році на Китай припадало майже 75% світового виробництва електромобілів.

BYD будував бізнес навколо електрокарів і гібридів, інші виробники тримають у лінійці одразу бензинові, гібридні та повністю електричні моделі. Така різноманітність має значення: інфраструктура зарядки, тарифи на електроенергію та державні стимули в різних країнах відрізняються. Там, де заряджатися незручно або дорого, виходом стають гібриди.

Згідно з Global EV Outlook 2026 від МЕА, китайський експорт електромобілів за 2025 рік подвоївся й перевищив 2,5 млн автомобілів. Понад половину закордонних продажів зафіксували за межами Європи та США, причому найпомітніше зростання дали Південно-Східна Азія, Близький Схід і Латинська Америка.

Раніше повідомлялося, що Toyota 4Runner вирізняється рамною конструкцією та позашляховими можливостями, однак поступається частині конкурентів у комфорті й економічності. Натомість модель дає просторий салон, практичність і високу залишкову вартість.

Також Ілон Маск заявив, що електричний спорткар Tesla Roadster зможе автономно повторювати трюки, показані під час презентації. Крім того, компанія планує побудувати спеціальну трасу з петлями на території штаб-квартири в Техасі.