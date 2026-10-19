Синий кузов и черные акценты: Ineos Grenadier представили в новой лимитированной версии (фото)

Британская компания Ineos представила лимитированную версию своего выносливого, но в то же время комфортного внедорожника Grenadier под названием "Helmsman". Эта модель разработана специально для тех, кто ведет "морской образ жизни" и увлекается отдыхом на воде. Выпуск этой версии состоялся после периода рекордных продаж бренда; она доступна как для классического внедорожника (Station Wagon), так и для пикапа (Quartermaster).

Название "Helmsman" ("Рулевой") задает тон: вся эстетика автомобиля пропитана духом водных приключений. Компания Ineos Automotive, основанная в 2016 году миллиардером Джимом Ретклиффом, имеет опыт создания эксклюзивных версий высокого класса. Однако на этот раз основной акцент сделан на стильном дизайне, адаптированном для яхтсменов и любителей водных видов спорта, пишет CarScoops.

Задняя часть внедорожника Ineos Grenadier Helmsman со запасным колесом и лестницей на задних дверях Фото: carscoops.com

В стандартной комплектации Helmsman предлагается в цветах "Eldoret Blue" (синий) или "Scottish White" (белый). Для тех, кто стремится к еще большей эксклюзивности, в качестве опции доступен насыщенный металлик "Whiteout Blue". Крышу можно выполнить в контрастном цвете: глянцевом чёрном ("Inky Black") или белом ("Scottish White").

Видео дня

Внешне эта "морская" версия отличается элементами из нового пакета Dark Exterior Pack:

Черная решетка радиатора;

Защитные пластины днища темного цвета;

Матово-черные рейлинги на крыше;

Тонированные стекла;

17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски с проточенными элементами и колесными болтами с секретками.

Салон специальной версии Ineos Grenadier Helmsman с черной кожаной отделкой Фото: carscoops.com

Интерьер и комфорт

В интерьере этот практичный внедорожник делает ставку на комфорт: сиденья отделаны чёрной кожей с контрастными вставками цвета "Oyster" (устричный). В стандартную комплектацию входит аудиосистема премиум-класса и фирменный пакет "Smooth Pack", который включает:

Мягкое фоновое освещение салона;

Передние датчики парковки;

Дополнительные разъёмы питания для подключения оборудования и гаджетов.

Философия и видение руководства

"Grenadier создан для того, чтобы усердно работать и ещё ярче отдыхать. Он в своей стихии, когда нужно вытащить катер на сушу или довезти каяки до побережья. Учитывая это, мы объединили популярные элементы из предыдущих лимитированных серий с новыми океаническими оттенками, чтобы создать идеальный 4х4 для любителей водного спорта и моряков", — отмечает директор по глобальным продажам компании Ineos Automotive Сагри Сардин.

Хотя компания не разглашает точное количество автомобилей версии "Helmsman", которые будут выпущены, известно, что производственный цикл этой серии будет ограничен по времени.

Цена и причины положительной динамики

В Великобритании стоимость Ineos Grenadier Helmsman начинается от 70 995 фунтов стерлингов (примерно 94 000 долларов США).

Дебют этой специальной версии совпал по времени с успешными финансовыми показателями бренда: за первые шесть месяцев года компания Ineos зафиксировала рекордные объемы продаж. Количество заказов выросло на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем только в первом квартале прирост составил 20%.

Интересно, что такой успех обусловлен не только состоятельными частными покупателями, но и корпоративными автопарками, благотворительными организациями, а также специальными заказами для вооружённых сил Италии и Австрии.

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