Синій кузов і чорні акценти: Ineos Grenadier показали у новій лімітованій версії (фото)

Британська компанія Ineos представила лімітовану версію свого витривалого, але водночас комфортного позашляховика Grenadier під назвою "Helmsman". Ця модель розроблена спеціально для тих, хто веде "морський спосіб життя" та захоплюється відпочинком на воді. Випуск цієї версії відбувся після періоду рекордних продажів бренду; вона доступна як для класичного позашляховика (Station Wagon), так і для пікапа (Quartermaster).

Назва "Helmsman" ("Рульовий") задає тон: уся естетика автомобіля просякнута духом водних пригод. Компанія Ineos Automotive, заснована у 2016 році мільярдером Джимом Реткліффом, має досвід створення ексклюзивних версій високого класу. Проте цього разу основний акцент зроблено на стильному дизайні, адаптованому для яхтсменів та шанувальників водних видів спорту, пише CarScoops.

Задня частина позашляховика Ineos Grenadier Helmsman із запасним колесом та драбиною на задніх дверях Фото: carscoops.com

У стандартній комплектації Helmsman пропонується у кольорах "Eldoret Blue" (синій) або "Scottish White" (білий). Для тих, хто прагне ще більшої ексклюзивності, як опція доступний насичений металік "Whiteout Blue". Дах можна виконати в контрастному кольорі: глянцевому чорному ("Inky Black") або білому ("Scottish White").

Видео дня

Зовні ця "морська" версія вирізняється елементами з нового пакету Dark Exterior Pack:

Чорна решітка радіатора;

Захисні пластини днища темного кольору;

Матово-чорні рейлінги на даху;

Тоновані вікна;

17-дюймові двоколірні легкосплавні диски з проточеними елементами та колісними болтами із секретками.

Салон спецверсії Ineos Grenadier Helmsman із чорною шкірою Фото: carscoops.com

Інтер’єр та комфорт

В інтер’єрі утилітарний позашляховик робить ставку на комфорт: сидіння оздоблені чорною шкірою з контрастними вставками кольору "Oyster" (устричний). До стандартної комплектації входить аудіосистема преміумкласу та фірмовий пакет "Smooth Pack", який додає:

М’яке фонове освітлення салону;

Передні датчики паркування;

Додаткові роз’єми живлення для підключення спорядження та гаджетів.

Філософія та бачення керівництва

"Grenadier створений для того, щоб важко працювати й ще яскравіше відпочивати. Він у своїй стихії, коли треба витягнути катер на сушу чи довезти каяки до узбережжя. Зважаючи на це, ми поєднали популярні елементи з попередніх лімітованих серій із новими океанічними відтінками, щоб створити ідеальний 4х4 для фанатів водного спорту та моряків", — зазначає директор із глобальних продажів компанії Ineos Automotive Сагрі Сардін.

Хоча компанія не розголошує точну кількість автомобілів версії "Helmsman", які будуть випущені, відомо, що виробничий цикл цієї серії буде обмеженим у часі.

Ціна та причини позитивної динаміки

У Великій Британії вартість Ineos Grenadier Helmsman стартує від 70 995 фунтів стерлінгів (приблизно 94 000 доларів США).

Дебют цієї спеціальної версії збігся в часі з успішними фінансовими показниками бренду: за перші шість місяців року компанія Ineos зафіксувала рекордні обсяги продажів. Кількість замовлень зросла на 14,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому лише в першому кварталі приріст склав 20%.

Цікаво, що такий успіх зумовлений не лише заможними приватними покупцями, а й корпоративними автопарками, благодійними організаціями, а також спеціальними замовленнями для збройних сил Італії та Австрії.

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