Для долгих путесшествий и городских поездок: механик посоветовал 4 бренды авто, которым отдает предпочтение сам

Автомеханик Крис Пайл назвал Ford, Hyundai, Kia и Tesla среди автомобильных брендов, которые он рассмотрел бы для собственной покупки, учитывая практичность, стоимость владения, гарантию и особенности эксплуатации.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

По словам специалиста, у каждого из этих производителей есть свои преимущества, поэтому выбор зависит от потребностей водителя и от того, как именно он планирует использовать автомобиль.

Тем, кому нужен мощный пикап для буксировки лодки или прицепа, Пайл рекомендует Ford F-150 и Ford Super Duty. Эти модели популярны не случайно: они рассчитаны на выполнение сложных задач, а после нескольких лет эксплуатации их обычно проще продать благодаря спросу на подержанные автомобили.

Ford Super Duty Фото: the drive

Если главный критерий — доступная цена и небольшие расходы на содержание, механик советует обратить внимание на Hyundai и Kia. По его словам, эти автомобили обычно стоят дешевле при покупке, имеют хорошие гарантийные условия и оснащение с необходимыми функциями. В то же время их остаточная стоимость может быть ниже, поэтому специалист советует покупать такие автомобили с расчетом на длительную эксплуатацию — более 320 тысяч километров пробега.

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Kia EV5 Фото: Kia

Для водителей, желающих пересесть на электромобиль, Пайл выделяет Tesla. Он считает эти автомобили удачным вариантом для тех, кто в основном ездит по городу и не хочет постоянно планировать маршруты с учётом зарядных станций. Среди преимуществ Tesla механик отмечает богатую комплектацию и хорошие эксплуатационные характеристики.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Итак, рекомендации специалиста охватывают различные потребности: Ford подойдет для тяжелой работы, Hyundai и Kia — для тех, кто ищет доступный автомобиль на длительный срок, а Tesla — для поклонников электротранспорта и преимущественно городских поездок.

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