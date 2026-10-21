Для довгих подорожей і міських поїздок: механік порадив 4 бренди авто, яким надає перевагу сам

Автомеханік Кріс Пайл назвав Ford, Hyundai, Kia та Tesla серед автобрендів, які він розглянув би для власної купівлі, зважаючи на практичність, вартість володіння, гарантію та особливості експлуатації.

Про це пише видання GOBankingRates.

За словами фахівця, кожен із цих виробників має свої переваги, тому вибір залежить від потреб водія та того, як саме він планує використовувати авто.

Для тих, кому потрібен потужний пікап для буксирування човна або причепа, Пайл рекомендує Ford F-150 і Ford Super Duty. Ці моделі популярні не випадково: вони розраховані на виконання складних завдань, а після кількох років експлуатації їх зазвичай простіше продати завдяки попиту на вживані авто.

Ford Super Duty Фото: the drive

Якщо головний критерій — доступна ціна та невеликі витрати на утримання, механік радить звернути увагу на Hyundai та Kia. За його словами, ці авто зазвичай коштують дешевше під час купівлі, мають хороші гарантійні умови та оснащення з необхідними функціями. Водночас їхня залишкова вартість може бути нижчою, тому фахівець радить купувати такі авто з розрахунком на тривале використання — понад 320 тисяч кілометрів пробігу.

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Kia EV5 Фото: Kia

Для водіїв, які хочуть перейти на електромобіль, Пайл виділяє Tesla. Він вважає ці авто вдалим варіантом для тих, хто переважно їздить містом і не хоче постійно планувати маршрути з урахуванням зарядних станцій. Серед переваг Tesla механік називає багате оснащення та хороші експлуатаційні характеристики.

Tesla Roadster Фото: Tesla

Отже, рекомендації фахівця охоплюють різні потреби: Ford підійде для важкої роботи, Hyundai та Kia — для тих, хто шукає доступне авто на тривалий термін, а Tesla — для прихильників електротранспорту та переважно міських поїздок.

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