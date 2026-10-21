Ford придумала хитрый трюк для водителей: авто запомнит знаки, которые вы пропустили

Ford подала патентную заявку на технологию, которая будет фотографировать дорожные знаки и рекламные щиты и сохранять их изображения на экране автомобиля. Это поможет водителям находить упущенную информацию о заправках, отелях и зонах отдыха.

Об этом пишет издание Autoblog.

Патент был опубликован 15 октября. Разработка предусматривает использование внешних камер, которыми уже оснащаются современные автомобили. Вместо того чтобы просто распознавать дорожные знаки, система сможет фотографировать их и сохранять для последующего просмотра.

Доступ к снимкам можно будет получить через центральный сенсорный экран. Для этого предусмотрена специальная кнопка, голосовая команда или управление жестами. В патенте Ford Global Technologies описывает режим повторного просмотра информационных табличек, который позволит вернуться к знаку, даже если водитель уже проехал мимо него.

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Эта технология может пригодиться во время длительных поездок по автомагистралям. Например, пассажиры смогут увидеть рекламу ресторана, название отеля, указатель на автозаправочную станцию или расстояние до ближайшей зоны отдыха. Если на знаке указано, сколько километров осталось до нужного места, водитель сможет заранее подготовиться к остановке.

Система будет маркировать каждое изображение временем съемки и, по возможности, GPS-координатами. В примере с Ford снимки сохраняются в течение последних 15 минут, однако этот промежуток времени можно будет изменять.

В будущем эту функцию, возможно, удастся интегрировать с голосовыми помощниками на основе искусственного интеллекта. Например, пассажир сможет спросить, где находится ближайшая зона отдыха, а система найдет соответствующий недавно зафиксированный знак.

Чтобы не отвлекать водителя, патент предусматривает, что просмотр фотографий на экране смогут инициировать только пассажиры. При этом Ford пока не назвала конкретные модели, в которых может появиться эта технология.

В настоящее время автопроизводитель уже использует систему распознавания ограничений скорости. Она считывает соответствующие дорожные знаки и передает информацию системе адаптивного круиз-контроля, которая может автоматически корректировать скорость автомобиля. Новая разработка имеет более широкое применение, поскольку будет охватывать и другие информационные таблички и рекламные щиты.

Впрочем, подача патентной заявки не означает, что технология обязательно будет запущена в серийное производство. Перед внедрением компании Ford придётся оценить спрос, найти партнёров для работы с данными и программным обеспечением, а также решить вопросы защиты конфиденциальности.

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