Ford придумала хитрий трюк для водіїв: авто запам'ятає знаки, які ви пропустили

Ford подала патентну заявку на технологію, яка фотографуватиме дорожні знаки та рекламні щити й зберігатиме їхні зображення на екрані авто. Це допоможе водіям знаходити пропущену інформацію про заправки, готелі та зони відпочинку.

Про це пише видання Autoblog.

Патент опублікували 15 жовтня. Розробка передбачає використання зовнішніх камер, якими вже оснащують сучасні авто. Замість того щоб лише розпізнавати дорожні знаки, система зможе фотографувати їх і зберігати для подальшого перегляду.

Доступ до знімків можна буде отримати через центральний сенсорний екран. Для цього передбачено спеціальну кнопку, голосову команду або керування жестами. У патенті Ford Global Technologies описує режим повторного перегляду інформаційних табличок, який дасть змогу повернутися до знака, навіть якщо водій уже проїхав повз нього.

Технологія може стати в пригоді під час тривалих поїздок автомагістралями. Наприклад, пасажири зможуть переглянути рекламу ресторану, назву готелю, вказівник на автозаправну станцію чи відстань до найближчої зони відпочинку. Якщо на знаку зазначено, скільки кілометрів залишилося до потрібного місця, водій зможе заздалегідь підготуватися до зупинки.

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Кожне зображення система позначатиме часом зйомки та, за можливості, GPS-координатами. У прикладі Ford знімки зберігаються протягом останніх 15 хвилин, однак цей проміжок можна буде змінювати.

У майбутньому функцію потенційно можна буде поєднати з голосовими помічниками на основі штучного інтелекту. Наприклад, пасажир зможе запитати, де розташована найближча зона відпочинку, а система знайде відповідний нещодавно зафіксований знак.

Щоб не відволікати людину за кермом, патент передбачає, що перегляд фотографій на екрані зможуть ініціювати лише пасажири. Водночас Ford поки не назвала конкретних моделей, у яких може з'явитися ця технологія.

Наразі автовиробник уже використовує систему розпізнавання обмежень швидкості. Вона зчитує відповідні дорожні знаки та передає інформацію системі адаптивного круїз-контролю, яка може автоматично коригувати швидкість авто. Нова розробка має ширше призначення, оскільки охоплюватиме й інші інформаційні таблички та рекламні щити.

Втім, подання патентної заявки не означає, що технологію обов'язково запустять у серійне виробництво. Перед упровадженням Ford доведеться оцінити попит, знайти партнерів для роботи з даними та програмним забезпеченням, а також розв'язати питання захисту приватності.

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