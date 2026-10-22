Bronco получил броню, мощную подвеску и новый свет: Ford назвала цену дополнительного пакета

Ford представила пакет доработок Bronco ORV для четырёхдверного внедорожника Bronco 2026 модельного года. Он включает усиленную подвеску Fox, защиту днища, дополнительное освещение и другое оборудование для сложного бездорожья и стоит $18 995 (около 855 тыс. грн) без учета стоимости автомобиля.

Об этом сообщает издание Motor1.

Пакет Custom Garage Bronco ORV предназначен для версий Base, Big Bend и Outer Banks. Его можно заказать через дилеров Ford, которые устанавливают оборудование без необходимости самостоятельного выполнения технических работ.

Основой доработок стала внедорожная подвеска Fox. Также в комплект входят защитные пластины днища и топливного бака от Bronco Raptor, дополнительная защита порогов и модульный передний бампер, совместимый с датчиками парковки. Для езды в сложных условиях предусмотрены вспомогательные светодиодные фонари RIGID и отдельный блок переключателей.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

В комплектацию также вошли 17-дюймовые чёрные колёсные диски Weld, расширители колёсных арок Havoc, красные буксировочные крюки и красные надписи на решётке радиатора. Внешний вид дополняют сдержанная наклейка на капоте и затемнённый логотип Ford.

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Среди прочих компонентов — выхлопная система Borla с увеличенным дорожным просветом, усиленная крышка заднего дифференциала, гидравлический механизм подъема капота и двухцилиндровый воздушный компрессор ARB под капотом. В комплект также входит устройство Ford Performance ProCal для записи технических данных и загрузки специальных настроек автомобиля.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

Этот пакет несовместим с версиями Bronco Raptor и Badlands, которые уже оснащены соответствующим внедорожным оборудованием. Возможность установки отдельных компонентов на другие комплектации зависит от оснащения конкретного автомобиля, в частности от наличия камер, пакета Lux и пакета Sasquatch.

Ford предоставила для Bronco ORV дополнительную гарантию сроком на три года или около 57,9 тыс. км пробега с даты начала эксплуатации автомобиля. При условии установки комплекта дилером или сертифицированным специалистом ASE стандартная гарантия на новый автомобиль сохраняется.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

Впервые Ford представила Bronco ORV в качестве демонстрационного проекта Custom Garage на выставке SEMA в 2025 году. Теперь этот пакет доступен для заказа на моделях 2026 года. Окончательная стоимость будет зависеть от стоимости монтажа, поэтому покупателям рекомендуется заранее уточнить расходы на установку, регулировку углов наклона колес и необходимую калибровку оборудования.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

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