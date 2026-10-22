Bronco отримав броню, потужну підвіску й нове світло: Ford назвала ціну додаткового пакета

Ford представила пакет доопрацювань Bronco ORV для чотиридверного позашляховика Bronco 2026 модельного року. Він включає посилену підвіску Fox, захист днища, додаткове освітлення та інше обладнання для складного бездоріжжя й коштує $18 995 (близько 855 тис. грн) без урахування вартості авто.

Про це пише видання Motor1.

Пакет Custom Garage Bronco ORV призначений для версій Base, Big Bend та Outer Banks. Його можна замовити через дилерів Ford, які встановлюють обладнання без необхідності самостійно виконувати технічні роботи.

Основою доопрацювань стала позашляхова підвіска Fox. Також до комплекту входять захисні пластини днища й паливного бака від Bronco Raptor, додатковий захист порогів і модульний передній бампер, сумісний із датчиками паркування. Для їзди в складних умовах передбачені допоміжні світлодіодні ліхтарі RIGID та окремий блок перемикачів.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

До оснащення також увійшли 17-дюймові чорні колісні диски Weld, розширювачі колісних арок Havoc, червоні буксирувальні гаки та червоні написи на решітці радіатора. Зовнішність доповнюють стримана наклейка на капоті й затемнений логотип Ford.

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Серед інших компонентів — вихлопна система Borla зі збільшеним дорожнім просвітом, посилена кришка заднього диференціала, гідравлічний механізм підняття капота та двоциліндровий повітряний компресор ARB під капотом. Комплект також містить пристрій Ford Performance ProCal для запису технічних даних і завантаження спеціальних налаштувань автомобіля.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

Пакет несумісний із версіями Bronco Raptor і Badlands, які вже мають відповідне позашляхове обладнання. Можливість встановлення окремих компонентів на інші комплектації залежить від оснащення конкретного авто, зокрема наявності камер, пакета Lux і пакета Sasquatch.

Ford передбачила для Bronco ORV додаткову гарантію строком на три роки або близько 57,9 тис. км пробігу від дати початку експлуатації автомобіля. За умови встановлення комплекту дилером або сертифікованим фахівцем ASE стандартна гарантія на новий автомобіль зберігається.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

Вперше Ford показала Bronco ORV як демонстраційний проєкт Custom Garage на виставці SEMA у 2025 році. Тепер пакет доступний для замовлення на моделях 2026 року. Остаточна вартість залежатиме від оплати монтажу, тому покупцям радять заздалегідь уточнити витрати на встановлення, регулювання кутів коліс і необхідне калібрування обладнання.

Ford Bronco ORV Фото: Ford

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