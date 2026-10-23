В Горишних Плавнях разбитую Tesla Model 3 превратили в пикап (фото)

Автовладелец Виталий после того, как его Tesla, завезенная из-за границы, получила серьезные повреждения, решил дать машине второй шанс и прибегнул к очень нестандартному решению.

Вместо того, чтобы оставить поврежденный электромобиль без использования, мужчина нашел ему практическое применение, переделав его в пикап, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Переоборудованию седана предшествовал ряд процедур.

Поскольку Tesla была ввезена из-за границы, сначала ее зарегистрировали в Украине. Это обязательный этап, ведь импортируемое транспортное средство должно пройти государственную регистрацию до начала переоборудования.

Такой была Tesla Model 3 Виталия до трансформации Фото: МВД Украины

Затем мужчина согласовал переоборудования. Была разработана и утверждена проектная документация, где определили планируемые конструктивные изменения.

После внесения изменений транспортное средство прошло оценку соответствия и получило сертификат, подтверждающий соблюдение установленных требований.

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Превратив седан Tesla Model 3 в пикап с открытым отсеком, Виталий теперь возит на нем продукты в сельскую местность, а также использует авто для хозяйственных нужд.

После модификации машина сохранила свою силовую установку и осталась электрической, что позволяет ее владельцу экономить существенные средства на покупке горючего.

Напомним, Tesla превратится в машину из фантастических фильмов.

Также сообщалось, что Tesla Roadster станет последним авто бренда с ручным управлением.