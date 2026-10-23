У Горішніх Плавнях розбиту Tesla Model 3 перетворили на пікап (фото)
Власник автомобіля Віталій, після того як його Tesla, привезена з-за кордону, зазнала серйозних пошкоджень, вирішив дати машині другий шанс і вдався до дуже нестандартного рішення.
Замість того, щоб залишити пошкоджений електромобіль без використання, чоловік знайшов йому практичне застосування, переробивши його на пікап, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Переобладнанню седана передувала низка процедур.
Оскільки Tesla була ввезена з-за кордону, спочатку її зареєстрували в Україні. Це обов’язковий етап, адже імпортований транспортний засіб має пройти державну реєстрацію до початку переобладнання.
Потім чоловік узгодив переобладнання. Було розроблено та затверджено проектну документацію, в якій визначено заплановані конструктивні зміни.
Після внесення змін транспортний засіб пройшов оцінку відповідності та отримав сертифікат, що підтверджує дотримання встановлених вимог.
Перетворивши седан Tesla Model 3 на пікап із відкритим відсіком, Віталій тепер возить на ньому продукти в сільську місцевість, а також використовує авто для господарських потреб.
Після модифікації автомобіль зберіг свою силову установку і залишився електричним, що дозволяє його власнику значно економити на купівлі пального.
Нагадаємо, що Tesla перетвориться на машину з фантастичних фільмів.
Також повідомлялося, що Tesla Roadster стане останнім автомобілем цього бренду з ручним керуванням.