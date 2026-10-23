У Горішніх Плавнях розбиту Tesla Model 3 перетворили на пікап (фото)

Власник автомобіля Віталій, після того як його Tesla, привезена з-за кордону, зазнала серйозних пошкоджень, вирішив дати машині другий шанс і вдався до дуже нестандартного рішення.

Замість того, щоб залишити пошкоджений електромобіль без використання, чоловік знайшов йому практичне застосування, переробивши його на пікап, повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Переобладнанню седана передувала низка процедур.

Оскільки Tesla була ввезена з-за кордону, спочатку її зареєстрували в Україні. Це обов’язковий етап, адже імпортований транспортний засіб має пройти державну реєстрацію до початку переобладнання.

Ось якою була Tesla Model 3 Віталія до переробки Фото: МВС України

Потім чоловік узгодив переобладнання. Було розроблено та затверджено проектну документацію, в якій визначено заплановані конструктивні зміни.

Після внесення змін транспортний засіб пройшов оцінку відповідності та отримав сертифікат, що підтверджує дотримання встановлених вимог.

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Перетворивши седан Tesla Model 3 на пікап із відкритим відсіком, Віталій тепер возить на ньому продукти в сільську місцевість, а також використовує авто для господарських потреб.

Після модифікації автомобіль зберіг свою силову установку і залишився електричним, що дозволяє його власнику значно економити на купівлі пального.

Нагадаємо, що Tesla перетвориться на машину з фантастичних фільмів.

Також повідомлялося, що Tesla Roadster стане останнім автомобілем цього бренду з ручним керуванням.