BYD представила премиальный кроссовер мощностью 1210 "лошадей"

Бренд Denza, принадлежащий компании BYD, официально открыл прием предварительных заказов на электромобиль N8.

Авто еще до старта продаж вызвало интерес, поскольку запас его хода заявлен в 1003 км, а мощность — 1210 л.с., сообщает CarNewsChina.

Впервые информация об этой модели появилась в августе в документах регулятора, а полноценный рыночный запуск запланирован на ноябрь. Также пока не названа ее цена. Однако модель Denza N8L, оснащенная аккумулятором того же объема и превосходящая Denza N8 по длине на 50 мм, предлагается по цене от 299 800 юаней ($44 100).

Экстерьер

Передняя часть Denza N8 отличается раздельной оптикой: сверху расположены двухполосные светодиодные дневные ходовые огни, а ниже — вертикальные блоки фар ближнего и дальнего света.

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В нижней части бампера предусмотрен активный воздухозаборник; кроме того, автомобиль оснащен передним багажником.

Автомобиль комплектуется 20-дюймовыми или 21-дюймовыми колесными дисками. В отличие от шестиместного N8L, модель N8 рассчитана на пять человек, а объем ее багажника составляет 1046 литров.

Покупателям доступны четыре варианта окраски кузова — зеленый "Tianji", черный "Night", серебристый "Flowing" и серый "Shuyun", — а также четыре двухцветных решения: синий "Deep Space", зеленый "Aurora", оранжевый "Daylight" и серый "Star Twilight".

Фото: BYD Auto Фото: BYD Auto

Габариты:

Длина — 510 мм;

Ширина — 1999 мм;

Высота — 1820 мм;

Колесная база — 3075 мм.

Интерьер

Фишкой салона стал 30-дюймовый панорамный дисплей — интегрированный "небесный экран" (Sky Screen) шириной 1,1 метра.

Фото: BYD Auto

В отделке интерьера широко используются кожа и декоративные элементы "под дерево". Для оформления интерьера предусмотрены четыре цветовые схемы: "Лунные горы" (светло-бежевый/темно-синий), "Утренний туман" (бежевый), "Рассветный красный" и "Вечерний коричневый".

В оснащение N8 входят два беспроводных зарядных устройства мощностью 50 Вт каждое, контурная подсветка салона, аудиосистема Devialet, экраны мультимедийной системы для пассажиров заднего ряда и встроенный холодильник.

Автомобиль оснащен четырьмя сиденьями с функцией "нулевой гравитации" (два спереди и два сзади). Передние кресла могут отклоняться назад на угол до 165 градусов, задние — до 146 градусов (с возможностью продольной регулировки в диапазоне 130 мм). Все сиденья оборудованы системами вентиляции, подогрева и массажа, а элементы управления ими интегрированы в дверные панели.

Фото: BYD Auto

Технические характеристики

N8 построен на базе технологической платформы "Yi San Fang" (e3), оснащен интеллектуальной пневматической подвеской DiSus-A и системой управления задними колесами. Также автомобиль укомплектован передовым комплексом помощи водителю "God’s Eye" (Глаз Бога) версии 5.0.

Силовая установка

Полностью электрическая версия доступна в вариантах с одним электродвигателем (задний привод) или тремя электродвигателями (полный привод).

Одномоторная модификация предлагается в двух вариантах мощности: 320 кВт (435 л. с.) и 370 кВт (503 л. с.).

Трехмоторная версия имеет компоновку с одним двигателем спереди и двумя сзади: мощность переднего мотора составляет 270 кВт (367 л. с.), а каждого из двух задних — 310 кВт (421 л. с.), что обеспечивает суммарную отдачу системы 890 кВт (1210 л. с.).

Такая конфигурация позволяет выполнять сложные маневры, включая разворот на месте ("разворот по компасу") и интеллектуальное движение на сверхнизкой скорости.

Аккумулятор и запас хода

Кроссовер оснащен тяговой батареей Blade Battery второго поколения с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Согласно ранее опубликованным данным, модель N8 будет оснащаться аккумуляторными блоками емкостью 130,15 кВт·ч и 105,79 кВт·ч.

Запас хода на электротяге (по циклу CLTC) составит 1003 км (около 812 км по циклу WLTP), 970 км (около 786 км по циклу WLTP), 840 км (около 680 км по циклу WLTP) и 800 км (примерно 648 км по циклу WLTP).

В будущем также планируется выпуск подзаряжаемого гибрида (PHEV), который, как ожидается, сможет преодолевать на электротяге до 435 км (по циклу CLTC или 352 км по циклу WLTP).

Напомним, BYD показала новый Atto 8.

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