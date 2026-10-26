BYD представила преміальний кросовер потужністю 1210 "коней"

Бренд Denza, що належить компанії BYD, офіційно розпочав прийом попередніх замовлень на електромобіль N8.

Автомобіль ще до початку продажів викликав інтерес, оскільки його запас ходу заявлено на рівні 1003 км, а потужність — 1210 к.с., повідомляє CarNewsChina.

Вперше інформація про цю модель з’явилася в серпні в документах регулятора, а повноцінний вихід на ринок заплановано на листопад. Також поки що не названо її ціну. Однак модель Denza N8L, оснащена акумулятором того ж об’єму і довша за Denza N8 на 50 мм, пропонується за ціною від 299 800 юанів ($44 100).

Екстер'єр

Передня частина Denza N8 вирізняється роздільною оптикою: зверху розташовані двосмугові світлодіодні денні ходові вогні, а нижче — вертикальні блоки фар ближнього та дальнього світла.

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У нижній частині бампера передбачено активний повітрозабірник; крім того, автомобіль оснащений переднім багажником.

Автомобіль комплектується 20-дюймовими або 21-дюймовими колісними дисками. На відміну від шестимісного N8L, модель N8 розрахована на п’ятьох осіб, а об’єм її багажника становить 1046 літрів.

Покупцям доступні чотири варіанти забарвлення кузова — зелений "Tianji", чорний "Night", сріблястий "Flowing" і сірий "Shuyun", — а також чотири двоколірні варіанти: синій "Deep Space", зелений "Aurora", помаранчевий "Daylight" і сірий "Star Twilight".

Фото: BYD Auto Фото: BYD Auto

Габарити:

Довжина — 510 мм;

Ширина — 1999 мм;

Висота — 1820 мм;

Колісна база — 3075 мм.

Інтер'єр

Особливістю салону став 30-дюймовий панорамний дисплей — інтегрований "небесний екран" (Sky Screen) шириною 1,1 метра.

Фото: BYD Auto

В оздобленні інтер’єру широко використовуються шкіра та декоративні елементи "під дерево". Для оформлення інтер'єру передбачено чотири колірні схеми: "Місячні гори" (світло-бежевий/темно-синій), "Ранковий туман" (бежевий), "Світанок червоний" та "Вечірній коричневий".

У комплектацію N8 входять два бездротові зарядні пристрої потужністю 50 Вт кожен, контурне підсвічування салону, аудіосистема Devialet, екрани мультимедійної системи для пасажирів заднього ряду та вбудований холодильник.

Автомобіль оснащений чотирма сидіннями з функцією "нульової гравітації" (два спереду та два ззаду). Передні крісла можуть відкидатися назад на кут до 165 градусів, задні — до 146 градусів (з можливістю поздовжнього регулювання в діапазоні 130 мм). Усі сидіння обладнані системами вентиляції, підігріву та масажу, а елементи керування ними інтегровані в дверні панелі.

Фото: BYD Auto

Технічні характеристики

N8 створено на базі технологічної платформи "Yi San Fang" (e3), оснащено інтелектуальною пневматичною підвіскою DiSus-A та системою керування задніми колесами. Також автомобіль укомплектований передовим комплексом допомоги водієві "God’s Eye" (Око Бога) версії 5.0.

Силова установка

Повністю електрична версія доступна у варіантах з одним електродвигуном (задній привід) або трьома електродвигунами (повний привід).

Одномоторна модифікація пропонується у двох варіантах потужності: 320 кВт (435 к.с.) та 370 кВт (503 к.с.).

Тримоторна версія має компонування з одним двигуном спереду та двома ззаду: потужність переднього двигуна становить 270 кВт (367 к.с.), а кожного з двох задніх — 310 кВт (421 к.с.), що забезпечує сумарну потужність системи 890 кВт (1210 к.с.).

Така конфігурація дозволяє виконувати складні маневри, зокрема розворот на місці ("розворот за компасом") та інтелектуальне переміщення на надзвичайно низькій швидкості.

Акумулятор і запас ходу

Кросовер оснащений тяговою батареєю Blade Battery другого покоління з підтримкою технології швидкої зарядки.

Згідно з раніше опублікованими даними, модель N8 буде оснащуватися акумуляторними блоками ємністю 130,15 кВт·год та 105,79 кВт·год.

Запас ходу на електротязі (за циклом CLTC) становитиме 1003 км (близько 812 км за циклом WLTP), 970 км (близько 786 км за циклом WLTP), 840 км (близько 680 км за циклом WLTP) та 800 км (приблизно 648 км за циклом WLTP).

У майбутньому також планується випуск гібрида з можливістю підзарядки (PHEV), який, як очікується, зможе проїжджати на електротязі до 435 км (за циклом CLTC або 352 км за циклом WLTP).

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