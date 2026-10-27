Porsche 911 GT3 RS получил две турбины: тюнеры готовят суперкар к установлению рекордов (фото)

Немецкое тюнинг-ателье SSR Performance решило заполнить нишу, образовавшуюся после исчезновения экстремального Porsche 911 GT2 RS из модельного ряда бренда в 2019 году. Тюнеры разрабатывают собственный трековый болид под названием "Project Leo" на базе обновленного GT3 RS, оснащая его мощной системой с двумя турбокомпрессорами и агрессивным аэродинамическим обвесом.

Производство последней модели GT2 RS (поколение 991.2) завершилось в 2019 году, и Porsche до сих пор не представила её преемника. Не дожидаясь шагов со стороны Штутгарта, немецкая гоночная и тюнинговая компания SSR Performance взяла инициативу в свои руки, создав собственную интерпретацию легендарного трекового автомобиля, пишет CarScoops.

Шпионские снимки Project Leo впервые появились в сети в апреле, а недавно фотографы заметили ещё один прототип во время испытаний на Нюрбургринге. В основе проекта лежит новый GT3 RS поколения 992.2. Самая важная модификация скрывается под капотом: команда SSR добавила систему с двумя турбокомпрессорами к атмосферному 4,0-литровому оппозитному шестицилиндровому двигателю.

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Боковой профиль трекового болида Project Leo Фото: carscoops.com

Ожидается, что мощность двигателя увеличится с базовых 518 л.с. (525 л.с. в европейской спецификации) до впечатляющих 800+ лошадиных сил. Крутящий момент, который в донорском автомобиле составляет 465 Нм, также должен существенно увеличиться. Единственным следствием установки турбокомпрессоров станет изменение звучания выхлопной системы: оно станет менее резким и более приглушенным, приобретя более глубокий, басовитый оттенок.

Аэродинамика и охлаждение

Помимо модернизации двигателя, специалисты SSR разработали собственные решения для шасси и аэродинамики. На передних крыльях появились новые вентиляционные отверстия, дополненные массивным сплиттером в нижней части.

Многие визуальные изменения в задней части автомобиля обусловлены требованиями к охлаждению:

В задних крыльях появились новые воздухозаборники.

Задние боковые окна заменили на дополнительные воздуховоды — дизайнерское решение, напоминающее предыдущую модель GT2.

Два выхлопных патрубка, которые в модели GT3 RS расположены по центру, переместили к внешним краям задней части автомобиля.

В заднем бампере появились дополнительные прорези для более эффективного отвода горячего воздуха.

Вид спереди на трековый болид Project Leo от SSR Performance Фото: carscoops.com

Попытка установить рекорды на "Северной петле"

В тизере, опубликованном этой весной, представители SSR заявили о намерении побить несколько рекордов, выбрав 20,8-километровую трассу "Нюрбургринг-Нордшляйфе" в качестве основного полигона для испытаний проекта "Leo".

Для сравнения: в 2021 году предыдущая модель 911 GT2, оснащённая пакетом доработок от Manthey, преодолела круг на "Зелёном аду" за 6:43,300. На данный момент самым быстрым серийным Porsche на этой трассе является 911 GT3 RS (с трековым пакетом Manthey), который под управлением пилота Йорга Бергмайстера показал время 6:49,328.

Вид сзади на прототип Project Leo Фото: carscoops.com

Благодаря значительному увеличению мощности проект "Leo" имеет все шансы превзойти эти показатели. Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли он бросить вызов абсолютным рекордам среди серийных автомобилей — в частности, результату 6:29,090, установленному в 2024 году гиперкаром Mercedes-AMG One.

Поскольку погодные условия в горах Айфель стремительно ухудшаются, время, подходящее для установления рекордов круга, подходит к концу. Впрочем, не исключено, что SSR попытается улучшить время до того, как трассу закроют на зимний перерыв.

Реакция Porsche

В Штутгарте внимательно следят за успехами тюнеров. Ходят слухи, что компания Porsche разрабатывает новый GT2 RS. Ожидается, что он соединит в себе передовую аэродинамику модели GT3 RS с модернизированным 3,6-литровым турбодвигателем, дополненным гибридной системой (заимствованной у нового 911 Turbo S, где базовый двигатель развивает 701 л.с. / 711 л.с.). Учитывая, что тюнинговая компания Manthey теперь официально является частью Porsche, абсолютный рекорд, который в настоящее время принадлежит Mercedes-AMG One, вскоре может оказаться под угрозой.

Напомним, что автомобиль Тони Старка из фильма "Мстители" выставили на аукцион. Несмотря на наличие незначительных косметических дефектов, всего через два дня после начала торгов цена достигла 98 500 долларов.

Кроме того, американская компания Gunther Werks создала эксклюзивный Porsche 911 Turbo Brundle Edition мощностью 860 л.с. Автомобиль был разработан совместно с дизайнером Чарли Брандл в честь гоночной карьеры её отца, бывшего пилота "Формулы-1" Мартина Брандла.