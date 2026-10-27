Porsche 911 GT3 RS отримав дві турбіни: тюнери готують суперкар для рекордів (фото)

Німецьке тюнінг-ательє SSR Performance вирішило заповнити нішу, що утворилася після зникнення екстремального Porsche 911 GT2 RS із модельного ряду бренду у 2019 році. Тюнери розробляють власний трековий болід під назвою "Project Leo" на базі оновленого GT3 RS, оснащуючи його потужною системою з двома турбокомпресорами та агресивним аеродинамічним обвісом.

Виробництво останнього GT2 RS (покоління 991.2) завершилося у 2019 році, і Porsche досі не представила його наступника. Не чекаючи кроків з боку Штутгарта, німецька гоночна та тюнінгова компанія SSR Performance взяла ініціативу у свої руки, створивши власну інтерпретацію легендарного трекового автомобіля, пише CarScoops.

Шпигунські знімки Project Leo вперше з’явилися в мережі у квітні, а нещодавно фотографи помітили ще один прототип під час випробувань на Нюрбургринзі. В основі проєкту лежить новий GT3 RS покоління 992.2. Найважливіша модифікація ховається під капотом: команда SSR додала систему з двома турбокомпресорами до атмосферного 4,0-літрового опозитного шестициліндрового двигуна.

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Боковий профіль трекового боліда Project Leo Фото: carscoops.com

Очікується, що потужність двигуна зросте з базових 518 к.с. (525 к.с. у європейській специфікації) до вражаючих 800+ кінських сил. Крутний момент, який у донорському автомобілі становить 465 Нм, також має суттєво збільшитися. Єдиним наслідком встановлення турбокомпресорів стане зміна звучання вихлопної системи: воно стане менш різким і більш приглушеним, набувши глибшого, басовитого відтінку.

Аеродинаміка та охолодження

Окрім модернізації двигуна, фахівці SSR розробили власні рішення для шасі та аеродинаміки. На передніх крилах з’явилися нові вентиляційні отвори, доповнені масивним сплітером у нижній частині.

Багато візуальних змін у задній частині автомобіля зумовлені вимогами до охолодження:

У задніх крилах з’явилися нові повітрозабірники.

Задні бічні вікна замінили на додаткові повітроводи — дизайнерське рішення, що нагадує попередню модель GT2.

Два вихлопні патрубки, які в моделі GT3 RS розташовані по центру, перемістили до зовнішніх країв задньої частини автомобіля.

У задньому бампері з’явилися додаткові прорізи для ефективнішого відведення гарячого повітря.

Вигляд спереду на трековий болід Project Leo від SSR Performance Фото: carscoops.com

Спроба встановити рекорди на "Північній петлі"

У тизері, оприлюдненому цієї весни, представники SSR заявили про намір побити кілька рекордів, визначивши 20,8-кілометрову трасу "Нюрбургринг-Нордшляйфе" основним полігоном для випробувань проєкту "Leo".

Для порівняння: у 2021 році попередній 911 GT2, оснащений пакетом доопрацювань від Manthey, подолав коло на "Зеленому пеклі" за 6:43,300. Наразі найшвидшим серійним Porsche на цій трасі є 911 GT3 RS (з трековим пакетом Manthey), який під керуванням пілота Йорга Бергмайстера показав час 6:49,328.

Вигляд ззаду на прототип Project Leo Фото: carscoops.com

Завдяки значному збільшенню потужності, проєкт "Leo" має всі шанси перевершити ці показники. Однак головне питання полягає в тому, чи зможе він кинути виклик абсолютним рекордам серед серійних автомобілів — зокрема результату 6:29,090, встановленому у 2024 році гіперкаром Mercedes-AMG One.

Оскільки погодні умови в горах Айфель стрімко погіршуються, час, придатний для встановлення рекордів кола, добігає кінця. Втім, не виключено, що SSR спробує покращити час до того, як трасу закриють на зимову перерву.

Реакція Porsche

У Штутгарті уважно стежать за успіхами тюнерів. Ходять чутки, що компанія Porsche розробляє новий GT2 RS. Очікується, що він поєднає в собі передову аеродинаміку моделі GT3 RS із модернізованим 3,6-літровим турбодвигуном, доповненим гібридною системою (запозиченою у нового 911 Turbo S, де базовий двигун видає 701 к.с. / 711 к.с.). З огляду на те, що тюнінгова компанія Manthey тепер офіційно є частиною Porsche, абсолютний рекорд, який наразі належить Mercedes-AMG One, незабаром може опинитися під загрозою.

Нагадаємо, авто Тоні Старка з "Месників" виставили на аукціон. Попри наявність незначних косметичних дефектів, лише через два дні після початку торгів ціна сягнула 98 500 доларів.

Крім того, американська компанія Gunther Werks створила ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition потужністю 860 к.с. Автомобіль розробили спільно з дизайнеркою Чарлі Брандл на честь гоночної кар'єри її батька, колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.