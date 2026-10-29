Гусеницы вместо колес: Toyota представила серию Snowhunter для глубокого снега

Вместо колёс — гусеницы, вместо привычного оснащения — снаряжение для зимних экспедиций. Toyota представила пять концептов Snowhunter на базе Tacoma, Tundra, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia, причем каждый из них имеет своё собственное назначение: от мобильного базового лагеря до разведчика сложных маршрутов.

Пять моделей Toyota лишились колёс и получили гусеницы — так выглядит новая серия концептов Snowhunter, созданная для движения по глубокому снегу и путешествий там, где дороги никто не расчищает. Основой послужили Tacoma, Tundra, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia, сообщает издание Car and Driver.

Все пять машин объединяет общий дизайн: камуфляжная раскраска Snowhunter, чёрные глянцевые акценты, белые гусеницы и дополнительное освещение Rigid. Дизайн разрабатывала команда CALTY Design Research из Анн-Арбора в штате Мичиган, которая объединила внедорожные возможности серийных моделей с решениями для зимних маршрутов и длительного пребывания вдали от цивилизации.

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Премьера была приурочена к выставке SEMA Show в Лас-Вегасе, которая пройдет с 3 по 6 ноября 2026 года.

"Тундра" — лагерь на колесах

Самый большой пикап серии отвечает за организацию экспедиционного лагеря. Его главная деталь — концептуальный багажный комплекс TrailLift Pro от CALTY: верхнюю секцию можно опускать, чтобы легче загружать вещи. Так грузовая платформа превращается в универсальное пространство для велосипедов, каяков, каноэ и другого громоздкого снаряжения, а дополнительное освещение помогает работать в темноте. Также пикап получил усиленные задние рычаги управления TRD и подножки Predator Step.

Tacoma — разведчик узких троп

Оснащение этой модели более компактное и рассчитано на маневрирование там, где большая машина не проедет. На Tacoma установили багажник на крыше, дополнительную конструкцию над кузовом, панели крепления MOLLE, тент, места для груза и освещение платформы. Отдельно предусмотрено оборудование для преодоления сложных участков и самостоятельного освобождения автомобиля, если он застрянет.

4Runner — ставка на защиту

Этот внедорожник получил багажник Prinsu с панелями для аксессуаров, грузовой бокс Thule Pulse 2 и усиленную защиту нижней части кузова. Последнее особенно важно на заснеженных участках, где под слоем снега легко не заметить камни или другие препятствия.

Land Cruiser — для лыжных поездок

Вместо бокса на крыше здесь установили крепления Thule SnowPack для лыж, а также багажник Prinsu с дополнительными панелями. Кузов защищают силовые боковые пороги и плиты днища Toyota Genuine — они пригодятся на неровной местности, где машина может задеть лёд или камень.

Sequoia — самое большое место

Самая большая модель серии сочетает в себе просторный салон с возможностью перевозить дополнительный багаж, что удобно для семейных поездок или выезда в отдаленный лагерь. Концепт получил переднюю защитную пластину TRD, литые алюминиевые подножки Toyota Genuine, багажник Prinsu с панелями и грузовой бокс Thule Pulse 2 — снаряжение размещается на крыше, не занимая места в салоне.

В то же время Toyota предупреждает: все представленные автомобили являются специальными прототипами, модифицированными с помощью деталей и аксессуаров, которых может не быть в официальной линейке. Такие изменения могут повлиять на гарантию, характеристики, безопасность автомобиля и его соответствие требованиям для движения по дорогам общего пользования.

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