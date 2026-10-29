Гусениці замість коліс: Toyota показала серію Snowhunter для глибокого снігу

Замість коліс – гусениці, замість звичного оснащення – спорядження для зимових експедицій. Toyota показала п'ять концептів Snowhunter на базі Tacoma, Tundra, 4Runner, Land Cruiser і Sequoia, причому кожен має власне призначення: від мобільного базового табору до розвідника складних маршрутів.

П'ять моделей Toyota позбулися коліс і отримали гусениці – так виглядає нова серія концептів Snowhunter, створена для руху глибоким снігом і подорожей там, де дороги ніхто не розчищає. Основою стали Tacoma, Tundra, 4Runner, Land Cruiser і Sequoia, повідомляє видання Car and Driver.

Усі п'ять машин об'єднує спільне оформлення: камуфляжне забарвлення Snowhunter, чорні глянцеві акценти, білі гусениці та додаткове освітлення Rigid. Дизайн розробляла команда CALTY Design Research з Анн-Арбора у штаті Мічиган, яка поєднала позашляхові можливості серійних моделей із рішеннями для зимових маршрутів і тривалого перебування далеко від цивілізації.

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Прем'єру приурочили до виставки SEMA Show у Лас-Вегасі, що триватиме з 3 до 6 листопада 2026 року.

Tundra – табір на колесах

Найбільший пікап серії відповідає за організацію експедиційного табору. Його головна деталь – концептуальний багажний комплекс TrailLift Pro від CALTY: верхню секцію можна опускати, щоб легше завантажувати речі. Так вантажна платформа перетворюється на гнучкий простір для велосипедів, каяків, каное та іншого громіздкого спорядження, а додаткове світло допомагає працювати в темряві. Також пікап отримав посилені задні важелі керування TRD і підніжки Predator Step.

Tacoma – розвідник вузьких стежок

Оснащення цієї моделі компактніше й розраховане на маневрування там, де велика машина не пройде. На Tacoma встановили багажник на даху, додаткову конструкцію над кузовом, панелі кріплення MOLLE, тент, місця для вантажу та освітлення платформи. Окремо передбачили обладнання для подолання складних ділянок і самостійного визволення авто, якщо воно застрягне.

4Runner – ставка на захист

Цей позашляховик отримав багажник Prinsu з панелями для аксесуарів, вантажний бокс Thule Pulse 2 і посилений захист нижньої частини кузова. Останнє особливо важливо на засніжених ділянках, де під шаром снігу легко не побачити каміння чи іншу перешкоду.

Land Cruiser – для лижних виїздів

Замість бокса на даху тут встановили кріплення Thule SnowPack для лиж, а також багажник Prinsu з додатковими панелями. Кузов захищають силові бічні пороги та плити днища Toyota Genuine – вони стають у пригоді на нерівній місцевості, де машина може зачепити лід або камінь.

Sequoia – найбільше місця

Найбільша модель серії поєднує просторий салон із можливістю везти додатковий багаж, що зручно для сімейних поїздок або виїзду до віддаленого табору. Концепт отримав передню захисну плиту TRD, литі алюмінієві підніжки Toyota Genuine, багажник Prinsu з панелями та вантажний бокс Thule Pulse 2 – спорядження розміщується на даху, не забираючи місця в салоні.

Водночас Toyota застерігає: усі представлені машини є спеціальними прототипами, модифікованими деталями й аксесуарами, яких може не бути в офіційній лінійці. Такі зміни здатні вплинути на гарантію, характеристики, безпеку автомобіля та його відповідність вимогам для руху дорогами загального користування.

Раніше повідомлялося, що на виставці представили вісім моделей Mercedes-Benz, якими з 1930 року користувалися папи римські. Попередній показ так званих "папамобілів" відбувся в середу – ці авто майже століття давали понтифікам змогу бути ближчими до віруючих і в Італії, і за кордоном.

Також повідомлялося, що Kia оголосила ціни на електричний позашляховик EV9 2027 модельного року: модель отримала оновлене стандартне оснащення, а у версії Land крутний момент зріс на 36% – до 700 Нм.