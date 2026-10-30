Lamborghini выпустила Temerario Tettonero: пять цветов кузова и черная крыша

Lamborghini пополнила линейку Temerario версией Tettonero с чёрным верхом, контрастирующим с ярким кузовом, доступным в пяти цветах на выбор. Технически суперкар не изменился: гибридная установка с 4,0-литровым V8 и тремя электродвигателями развивает 920 лошадиных сил.

Двухцветный кузов стал главной особенностью новой версии гибридного суперкара Lamborghini — Temerario Tettonero. Тёмный оттенок Nero Noctis покрывает верхнюю часть автомобиля и контрастирует с ярким основным цветом, а дизайн был разработан в заводском центре Centro Stile. Об этом пишет издание Motor1.

Само название отсылает к этому решению: итальянское "tetto nero" означает "черная крыша", и именно темная верхняя часть является отличительной чертой этой версии.

Какие цвета доступны

Основной цвет можно выбрать из пяти вариантов: желтый Giallo Inti, оранжевый Arancio Xanto, синий Blu Cepheus, зеленый Verde Scandal и фиолетовый Viola Pasifae. В каждой комбинации темный Nero Noctis создает контраст.

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Черная отделка охватывает капот, крышу и отдельные элементы кузова. Контрастные акценты добавлены к переднему спойлеру, заднему диффузору и окантовке моторного отсека, а бамперы, корпуса зеркал и колесные диски выполнены в глянцевом цвете High Gloss Black.

Lamborghini выпустила Temerario Tettonero

Что в салоне

Интерьер выполнен в темном цвете Nero Ade с серой отстрочкой Grigio Octans. Сиденья украшены фирменным шестиугольным узором Q-citura, причем цвет ниток можно подобрать под оттенок кузова.

На дверных панелях появилась надпись "Tettonero", на подголовниках — вышитый логотип Lamborghini, а со стороны водителя установили табличку из матового карбона. Сочетание цветов кузова с индивидуальными деталями салона позволяет создать собственную комбинацию оформления.

Lamborghini выпустила Temerario Tettonero

Что под капотом

Техническая часть не претерпела изменений. Основой осталась гибридная силовая установка с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, а её общая мощность составляет 920 лошадиных сил.

В состав системы входят три электродвигателя: два приводят в движение передние колеса, третий встроен в бензиновый двигатель. Сам V8 разгоняется до 10 000 оборотов в минуту — именно эта особенность лучше всего отражает характер модели.

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