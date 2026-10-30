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Lamborghini выпустила Temerario Tettonero: пять цветов кузова и черная крыша

На дверных панелях появилась надпись "Tettonero"
Lamborghini выпустила Temerario Tettonero | Фото: Lamborghini

Lamborghini пополнила линейку Temerario версией Tettonero с чёрным верхом, контрастирующим с ярким кузовом, доступным в пяти цветах на выбор. Технически суперкар не изменился: гибридная установка с 4,0-литровым V8 и тремя электродвигателями развивает 920 лошадиных сил.

Двухцветный кузов стал главной особенностью новой версии гибридного суперкара Lamborghini — Temerario Tettonero. Тёмный оттенок Nero Noctis покрывает верхнюю часть автомобиля и контрастирует с ярким основным цветом, а дизайн был разработан в заводском центре Centro Stile. Об этом пишет издание Motor1.

Само название отсылает к этому решению: итальянское "tetto nero" означает "черная крыша", и именно темная верхняя часть является отличительной чертой этой версии.

Какие цвета доступны

Основной цвет можно выбрать из пяти вариантов: желтый Giallo Inti, оранжевый Arancio Xanto, синий Blu Cepheus, зеленый Verde Scandal и фиолетовый Viola Pasifae. В каждой комбинации темный Nero Noctis создает контраст.

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Черная отделка охватывает капот, крышу и отдельные элементы кузова. Контрастные акценты добавлены к переднему спойлеру, заднему диффузору и окантовке моторного отсека, а бамперы, корпуса зеркал и колесные диски выполнены в глянцевом цвете High Gloss Black.

На дверных панелях появилась надпись "Tettonero"
Lamborghini выпустила Temerario Tettonero

Что в салоне

Интерьер выполнен в темном цвете Nero Ade с серой отстрочкой Grigio Octans. Сиденья украшены фирменным шестиугольным узором Q-citura, причем цвет ниток можно подобрать под оттенок кузова.

На дверных панелях появилась надпись "Tettonero", на подголовниках — вышитый логотип Lamborghini, а со стороны водителя установили табличку из матового карбона. Сочетание цветов кузова с индивидуальными деталями салона позволяет создать собственную комбинацию оформления.

На дверных панелях появилась надпись "Tettonero"
Lamborghini выпустила Temerario Tettonero

Что под капотом

Техническая часть не претерпела изменений. Основой осталась гибридная силовая установка с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, а её общая мощность составляет 920 лошадиных сил.

В состав системы входят три электродвигателя: два приводят в движение передние колеса, третий встроен в бензиновый двигатель. Сам V8 разгоняется до 10 000 оборотов в минуту — именно эта особенность лучше всего отражает характер модели.

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