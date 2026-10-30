Lamborghini випустила Temerario Tettonero: п'ять кольорів кузова й чорний дах

Lamborghini додала до лінійки Temerario версію Tettonero із чорним верхом, що контрастує з яскравим кузовом на вибір із п'яти кольорів. Технічно суперкар не змінився: гібридна установка з 4,0-літровим V8 і трьома електромоторами видає 920 кінських сил.

Двоколірний кузов став головною прикметою нової версії гібридного суперкара Lamborghini – Temerario Tettonero. Темний відтінок Nero Noctis укриває верхню частину автомобіля й контрастує з яскравим основним кольором, а оформлення розробили у заводському центрі Centro Stile. Про це пише видання Motor1.

Сама назва відсилає до цього рішення: італійське tetto nero означає "чорний дах", і саме темний верх є визначальною рисою версії.

Які кольори доступні

Основний колір можна обрати з п'яти варіантів: жовтий Giallo Inti, помаранчевий Arancio Xanto, синій Blu Cepheus, зелений Verde Scandal і фіолетовий Viola Pasifae. У кожному поєднанні темний Nero Noctis працює на контраст.

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Чорне оздоблення охоплює капот, дах та окремі елементи кузова. Контрастні акценти отримали передній спойлер, задній дифузор і обрамлення моторного відсіку, а бампери, корпуси дзеркал і колісні диски виконані в глянцевому High Gloss Black.

Lamborghini випустила Temerario Tettonero

Що в салоні

Інтер'єр витримали в темному Nero Ade із сірою прострочкою Grigio Octans. Сидіння прикрашає фірмовий шестикутний візерунок Q-citura, причому колір ниток можна підібрати під відтінок кузова.

На дверних панелях з'явився напис Tettonero, на підголівниках – вишитий логотип Lamborghini, а з боку водія встановили табличку з матового карбону. Поєднання кольорів кузова з індивідуальними деталями салону дає змогу зібрати власну комбінацію оформлення.

Lamborghini випустила Temerario Tettonero

Що під капотом

Технічну частину не змінювали. Основою залишилася гібридна силова установка з 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом, а її загальна потужність становить 920 кінських сил.

До системи входять три електромотори: два обертають передні колеса, третій інтегрований у бензиновий двигун. Сам V8 розкручується до 10 000 обертів на хвилину – саме ця особливість найкраще передає характер моделі.

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