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Lamborghini випустила Temerario Tettonero: п'ять кольорів кузова й чорний дах

На дверних панелях з'явився напис Tettonero
Lamborghini випустила Temerario Tettonero | Фото: Lamborghini

Lamborghini додала до лінійки Temerario версію Tettonero із чорним верхом, що контрастує з яскравим кузовом на вибір із п'яти кольорів. Технічно суперкар не змінився: гібридна установка з 4,0-літровим V8 і трьома електромоторами видає 920 кінських сил.

Двоколірний кузов став головною прикметою нової версії гібридного суперкара Lamborghini – Temerario Tettonero. Темний відтінок Nero Noctis укриває верхню частину автомобіля й контрастує з яскравим основним кольором, а оформлення розробили у заводському центрі Centro Stile. Про це пише видання Motor1.

Сама назва відсилає до цього рішення: італійське tetto nero означає "чорний дах", і саме темний верх є визначальною рисою версії.

Які кольори доступні

Основний колір можна обрати з п'яти варіантів: жовтий Giallo Inti, помаранчевий Arancio Xanto, синій Blu Cepheus, зелений Verde Scandal і фіолетовий Viola Pasifae. У кожному поєднанні темний Nero Noctis працює на контраст.

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Чорне оздоблення охоплює капот, дах та окремі елементи кузова. Контрастні акценти отримали передній спойлер, задній дифузор і обрамлення моторного відсіку, а бампери, корпуси дзеркал і колісні диски виконані в глянцевому High Gloss Black.

На дверних панелях з'явився напис Tettonero
Lamborghini випустила Temerario Tettonero

Що в салоні

Інтер'єр витримали в темному Nero Ade із сірою прострочкою Grigio Octans. Сидіння прикрашає фірмовий шестикутний візерунок Q-citura, причому колір ниток можна підібрати під відтінок кузова.

На дверних панелях з'явився напис Tettonero, на підголівниках – вишитий логотип Lamborghini, а з боку водія встановили табличку з матового карбону. Поєднання кольорів кузова з індивідуальними деталями салону дає змогу зібрати власну комбінацію оформлення.

На дверних панелях з'явився напис Tettonero
Lamborghini випустила Temerario Tettonero

Що під капотом

Технічну частину не змінювали. Основою залишилася гібридна силова установка з 4,0-літровим V8 із подвійним турбонаддувом, а її загальна потужність становить 920 кінських сил.

До системи входять три електромотори: два обертають передні колеса, третій інтегрований у бензиновий двигун. Сам V8 розкручується до 10 000 обертів на хвилину – саме ця особливість найкраще передає характер моделі.

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