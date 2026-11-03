Jeep нарушил собственную традицию: Wrangler впервые получил независимую переднюю подвеску

Jeep впервые разработал независимую переднюю подвеску для автомобиля под названием Wrangler — ею был оснащен концепт Scrambler SRT, представленный в Лас-Вегасе. Это двухдверный пикап с 6,4-литровым двигателем Hemi V8 мощностью 470 сил, 37-дюймовыми шинами и полноценной грузовой платформой.

Традиционный для Wrangler нераздельный передний мост впервые уступил место независимой подвеске — такое решение было реализовано в концепте Jeep Wrangler Scrambler SRT, представленном на выставке SEMA 2026 в Лас-Вегасе. О новинке сообщает издание Motor1.

Под капотом двухдверного пикапа — атмосферный 6,4-литровый двигатель Hemi V8 мощностью 470 лошадиных сил и 470 фунт-фут крутящего момента, то есть около 637 Нм. Кузов получил полноценную грузовую платформу, а не декоративную конструкцию, как у некоторых предыдущих шоу-каров на базе Wrangler.

Само название Scrambler отсылает к историческому пикапу Jeep — производитель соединил элемент собственного наследия с новой технической концепцией, ориентированной на скоростное бездорожье.

Видео дня

Независимая передняя подвеска была разработана при участии гонщика по бездорожью Кейси Карри. Ход передней подвески составляет 14 дюймов, задней — 15 дюймов, то есть примерно 36 и 38 сантиметров соответственно.

Концепт Wrangler был представлен на выставке SEMA в Лас-Вегасе

В Jeep объясняют, что такая конструкция должна улучшить устойчивость на высокой скорости, точность управления и контроль над колесами. Это принципиальное отличие от привычных Wrangler, которые благодаря цельному переднему мосту славятся способностью преодолевать сложные каменистые участки.

Задняя ось создана по принципам гоночных Trophy Truck — такие решения рассчитаны на многократные сильные удары при движении по пересеченной местности, в частности по пустынным трассам. Назначение автомобиля подчеркивают и 37-дюймовые шины: в отличие от классических Wrangler, ориентированных на медленное преодоление препятствий, Scrambler SRT готовили именно для скоростных заездов.

Здесь появились откидные дополнительные сиденья: пассажиры могут повернуть их лицом вперёд или в сторону грузовой платформы. Такое решение особенно удобно для автомобиля сопровождения во время гонок по пустыне.

Несмотря на эффектную презентацию, Jeep пока не подтвердил серийное производство Scrambler SRT. Также неизвестно, будут ли в будущих серийных моделях использоваться независимая передняя подвеска, двигатель V8 или оба этих решения одновременно.

Ранее сообщалось, что компания Karma Automotive анонсировала ультраэксклюзивную программу персонализации — в её рамках будет создано всего девять уникальных автомобилей по индивидуальному заказу. Первой моделью линейки, ориентированной на гоночную трассу, стал гиперкар Eximius 1 с агрессивным аэродинамическим обвесом и мощной гибридной установкой на базе V8.

Также сообщалось, что Acura начала продавать в США более трёх тысяч восстановленных запчастей для NSX первого поколения, выпускавшегося в 1991–2005 годах. Программа Honda Heritage Parts призвана помочь владельцам поддерживать эти спортивные автомобили в рабочем состоянии.