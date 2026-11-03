Jeep зламав власну традицію: Wrangler уперше отримав незалежну передню підвіску

Jeep уперше розробив незалежну передню підвіску для автомобіля з назвою Wrangler — її отримав концепт Scrambler SRT, показаний у Лас-Вегасі. Це дводверний пікап із 6,4-літровим Hemi V8 на 470 сил, 37-дюймовими шинами та повноцінною вантажною платформою.

Традиційний для Wrangler нерозрізний передній міст уперше поступився місцем незалежній підвісці – таке рішення отримав концепт Jeep Wrangler Scrambler SRT, представлений на виставці SEMA 2026 у Лас-Вегасі. Про новинку повідомляє видання Motor1.

Під капотом дводверного пікапа – атмосферний 6,4-літровий Hemi V8 потужністю 470 кінських сил і 470 фунт-футів крутного моменту, тобто близько 637 Нм. Кузов отримав повноцінну вантажну платформу, а не декоративну конструкцію, як у частини попередніх шоукарів на базі Wrangler.

Сама назва Scrambler відсилає до історичного пікапа Jeep – виробник поєднав елемент власної спадщини з новою технічною концепцією, зорієнтованою на швидкісне бездоріжжя.

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Незалежну передню підвіску розробили за участю гонщика з бездоріжжя Кейсі Каррі. Хід передньої підвіски становить 14 дюймів, задньої – 15 дюймів, тобто приблизно 36 і 38 сантиметрів відповідно.

Концепт Wrangler показали на виставці SEMA в Лас-Вегасі

У Jeep пояснюють, що така конструкція має поліпшити стабільність на високій швидкості, точність кермування й контроль над колесами. Це принципова відмінність від звичних Wrangler, які з суцільним переднім мостом славляться вмінням долати складні кам'янисті ділянки.

Задню вісь створили за принципами гоночних Trophy Truck – такі рішення розраховані на багаторазові сильні удари під час руху пересіченою місцевістю, зокрема пустельними трасами. Призначення автомобіля підкреслюють і 37-дюймові шини: на відміну від класичних Wrangler, зорієнтованих на повільне подолання перешкод, Scrambler SRT готували саме до швидкісних заїздів.

Тут з'явилися перекидні допоміжні сидіння: пасажири можуть розвернути їх обличчям уперед або в бік вантажної платформи. Таке рішення особливо зручне для автомобіля супроводу під час пустельних гонок.

Попри ефектну презентацію, серійного виробництва Scrambler SRT Jeep поки не підтвердив. Невідомо й те, чи з'являться в майбутніх серійних моделях незалежна передня підвіска, двигун V8 або обидва рішення водночас.

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