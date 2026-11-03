McLaren шокировала автомир: легендарный суперкар вернулся с механикой после 34 лет перерыва

McL 6GT построен на основе карбонового монокока — несущей конструкции кузова из углеродного волокна. Из этого же материала изготовлены наружные панели автомобиля.

Об этом пишет издание Autoblog.

В McLaren подчеркивают, что главная цель модели — обеспечить особую связь водителя с автомобилем, а не сосредоточиваться исключительно на максимальной производительности.

McL 6GT Фото: McLaren

Для этого суперкар получил рулевое управление с гидравлическим усилителем, механические переключатели из обработанного алюминия и специально настроенный рычаг коробки передач, который должен обеспечивать яркие ощущения при переключении.

Дизайн автомобиля также напоминает гоночный M6A. Кузов имеет низкий и широкий силуэт, заднюю часть типа "Каммбэк" с резким обрывом и характерные задние фонари Racing Loop.

Видео дня

McL 6GT Фото: McLaren

В моторном отсеке разместили подпись Брюса Макларена. Его регистрационный номер M6GT воспроизвели в виде графического изображения на кузове, а эмблему Speedy Kiwi добавили на крышку топливного бака и рычаг коробки передач.

McL 6GT Фото: McLaren

McL 6GT станет эксклюзивной моделью, выпускаемой ограниченной серией. Компания McLaren пока не сообщила о её стоимости и количестве автомобилей, которые планирует выпустить. Подробности о ценах и распределении автомобилей между покупателями должны появиться ближе к началу производства в 2028 году.

Ранее Фокус сообщал, что легендарный суперкар McLaren F1 получил современного преемника.

Кроме того, мы писали о новом мощном кроссовере Audi, который был замечен во время испытаний.