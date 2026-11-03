McLaren шокировала автомир: легендарный суперкар вернулся с механикой после 34 лет перерыва
McL 6GT построен на основе карбонового монокока — несущей конструкции кузова из углеродного волокна. Из этого же материала изготовлены наружные панели автомобиля.
Об этом пишет издание Autoblog.
В McLaren подчеркивают, что главная цель модели — обеспечить особую связь водителя с автомобилем, а не сосредоточиваться исключительно на максимальной производительности.
Для этого суперкар получил рулевое управление с гидравлическим усилителем, механические переключатели из обработанного алюминия и специально настроенный рычаг коробки передач, который должен обеспечивать яркие ощущения при переключении.
Дизайн автомобиля также напоминает гоночный M6A. Кузов имеет низкий и широкий силуэт, заднюю часть типа "Каммбэк" с резким обрывом и характерные задние фонари Racing Loop.
В моторном отсеке разместили подпись Брюса Макларена. Его регистрационный номер M6GT воспроизвели в виде графического изображения на кузове, а эмблему Speedy Kiwi добавили на крышку топливного бака и рычаг коробки передач.
McL 6GT станет эксклюзивной моделью, выпускаемой ограниченной серией. Компания McLaren пока не сообщила о её стоимости и количестве автомобилей, которые планирует выпустить. Подробности о ценах и распределении автомобилей между покупателями должны появиться ближе к началу производства в 2028 году.
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