McLaren шокувала автосвіт: легендарний суперкар повернувся з механікою після 34 років перерви

McL 6GT побудований на карбоновому монококу — несучій конструкції кузова з вуглецевого волокна. З цього ж матеріалу виготовлені зовнішні панелі автомобіля.

Про це пише видання Autoblog.

У McLaren наголошують, що головна мета моделі — забезпечити особливий зв'язок водія з автомобілем, а не зосереджуватися виключно на максимальній продуктивності.

McL 6GT Фото: McLaren

Для цього суперкар отримав кермове управління з гідравлічним підсилювачем, механічні перемикачі з обробленого алюмінію та спеціально налаштований важіль коробки передач, який має забезпечувати виразні відчуття під час перемикання.

Дизайн автомобіля також нагадує гоночний M6A. Кузов має низький і широкий силует, задню частину типу Kammback із різким обривом та характерні задні ліхтарі Racing Loop.

McL 6GT Фото: McLaren

У моторному відсіку розмістили підпис Брюса Макларена. Його реєстраційний номер M6GT відтворили у вигляді графіки на кузові, а емблему Speedy Kiwi додали на кришку паливного бака та важіль коробки передач.

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McL 6GT Фото: McLaren

McL 6GT стане ексклюзивною моделлю з обмеженим виробництвом. McLaren поки не повідомила її вартість і кількість автомобілів, які планує випустити. Деталі щодо цін та розподілу машин між покупцями мають з'явитися ближче до початку виробництва у 2028 році.

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