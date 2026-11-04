Прогревать или трогаться сразу: что советуют делать с автомобилем в мороз

Длительный прогрев двигателя на холостом ходу большинству современных автомобилей не требуется: достаточно подождать 20–30 секунд, пока масло начнёт циркулировать. Далее двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру именно в движении, а не во время стоянки на месте.

Привычка оставлять двигатель работать на холостом ходу несколько минут перед поездкой утратила смысл для большинства современных бензиновых и дизельных автомобилей. На этом настаивают специалисты, объясняя, что необходимость в длительном прогреве исчезла вместе с карбюраторами. Об этом сообщает MMR.

Раньше такие системы плохо адаптировали топливно-воздушную смесь к низким температурам, из-за чего холодный двигатель работал нестабильно или не запускался. Сегодня электроника регулирует подачу топлива автоматически, а в сочетании с современными системами управления двигателем и усовершенствованными моторными маслами это позволяет трогаться с места уже через несколько секунд после запуска.

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Не нужно ждать и ради циркуляции масла: масляный насос начинает подавать его к основным узлам сразу после запуска. Другое дело, что холодное масло гуще, а детали ещё не прогрелись, – поэтому в первые минуты нельзя резко ускоряться, выкручивать высокие обороты или сильно нагружать двигатель.

К тому же длительная работа на холостом ходу увеличивает расход топлива и выбросы, а двигатель в таких условиях прогревается медленнее, чем при движении с небольшой нагрузкой. Дольше прогреваются и компоненты трансмиссии.

После запуска следует подождать примерно 20–30 секунд, пока масло начнёт циркулировать. Это время можно с пользой потратить на очистку стекол, зеркал и фар от снега и льда — видимость должна быть хорошей.

Первые несколько минут движения должны быть плавными: без резких ускорений и высоких оборотов. Трансмиссию тоже не стоит нагружать на полную, пока не прогреются её рабочие жидкости. И ещё один момент: моторное масло нагревается дольше, чем охлаждающая жидкость, поэтому тепло от печки ещё не означает, что двигатель готов к нагрузкам.

Исключения всё же есть — они касаются отдельных дизельных автомобилей и двигателей с особыми требованиями к холодному запуску. При экстремально низких температурах следует руководствоваться именно рекомендациями производителя.

Ранее сообщалось, что низкие температуры увеличивают нагрузку на аккумулятор, затрудняют запуск двигателя и выявляют слабые места в тормозах, системе охлаждения и обогреве. Пройти список проверок до наступления морозов дешевле и проще, чем искать СТО после первой поломки в дороге.

Также сообщалось, что с наступлением осенних холодов вновь актуальной стала тема сезонной смены шин: чем больше диаметр колес, тем дороже комплект — для малолитражек он обойдется от 800 гривен, а для кроссоверов цена достигает трех тысяч.