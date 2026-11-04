Прогрівати чи рушати одразу: що радять робити з автомобілем у мороз

Тривале прогрівання двигуна на холостому ходу більшості сучасних автомобілів не потрібне: достатньо зачекати 20–30 секунд, доки олива почне циркулювати. Далі мотор швидше вийде на робочу температуру саме в русі, а не під час стояння на місці.

Звичка залишати двигун працювати на холостому ходу кілька хвилин перед поїздкою втратила сенс для більшості сучасних бензинових і дизельних автомобілів. На цьому наголошують фахівці, пояснюючи, що потреба в довгому прогріванні зникла разом із карбюраторами. Про це повідомляє MMR.

Раніше такі системи погано адаптували паливно-повітряну суміш до низьких температур, через що холодний двигун працював нестабільно або глух. Сьогодні електроніка регулює подачу пального автоматично, а разом із сучасними системами керування мотором і вдосконаленими оливами це дає змогу рушати вже через кілька секунд після запуску.

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Не потрібно чекати й заради циркуляції оливи: масляний насос починає подавати її до основних вузлів одразу після старту. Інша річ, що холодна олива густіша, а деталі ще не прогрілися, тому перші хвилини не можна різко прискорюватися, викручувати високі оберти чи сильно навантажувати мотор.

До того ж тривала робота на холостому ходу збільшує витрату пального й викиди, а двигун за таких умов прогрівається повільніше, ніж під час руху з невеликим навантаженням. Довше нагріваються й компоненти трансмісії.

Після запуску варто зачекати приблизно 20–30 секунд, щоб олива почала циркулювати. Цей час зручно використати, щоб очистити вікна, дзеркала та фари від снігу й льоду, а видимість має бути належною.

Перші кілька хвилин руху мають бути спокійними: без різких прискорень і високих обертів. Трансмісію теж не варто навантажувати на повну, доки не прогріються її робочі рідини. І ще один момент: моторна олива нагрівається довше, ніж охолоджувальна рідина, тому тепло з пічки ще не означає, що двигун готовий до навантажень.

Винятки все ж є – вони стосуються окремих дизельних автомобілів і двигунів з особливими вимогами до холодного запуску. За екстремально низьких температур варто орієнтуватися саме на рекомендації виробника.

Раніше повідомлялося, що низькі температури додають навантаження на акумулятор, ускладнюють запуск двигуна й виявляють слабкі місця в гальмах, системі охолодження та обігріві. Пройтися списком перевірок до морозів дешевше й простіше, ніж шукати СТО після першої несправності в дорозі.

Також повідомлялося, що з осінніми холодами знову актуальним стало сезонне перевзування: чим більший діаметр коліс, тим дорожчий комплект – для малих авто він обійдеться від 800 гривень, а для кросоверів ціна сягає трьох тисяч.