Corvette не будет внедорожником: GM резко отменила амбициозные планы

General Motors, по всей видимости, отказалась от планов по расширению линейки Corvette за счёт электрического внедорожника и седана. В то же время компания не отказывается от идеи создать электрический спорткар Corvette, но его дебют состоится не скоро.

Об этом сообщает издание Motor1.

По данным GM Authority, General Motors планировала превратить Corvette в отдельный бренд спортивных автомобилей. Для этого автопроизводитель рассматривал как минимум три новые модели, которые должны были дополнить нынешнюю Corvette поколения C8.

Наибольшие споры вызвал электрический внедорожник с внутренним кодом V224. Также в стадии разработки находился электрический двухместный спорткар V284. Третья модель, V285, могла стать четырёхдверным седаном с наклонной крышей в стиле фастбэк.

Все три автомобиля должны были использовать платформу BEV Prime. Она была разработана для премиальных электромобилей с высокой мощностью, значительным крутящим моментом и большим запасом хода.

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Однако, по информации источников, знакомых с ситуацией, General Motors решила приостановить всю программу расширения линейки Corvette. Официального подтверждения от компании пока нет.

Электрический Corvette всё-таки появится

Несмотря на снятие с производства других моделей, полностью электрический Corvette по-прежнему входит в долгосрочные планы GM.

Главный инженер Corvette и спортивных автомобилей компании Тони Рома недавно подтвердил, что автопроизводитель работает над электрической версией. По его словам, электромобили являются конечной целью развития модели, и такой Corvette рано или поздно появится.

Chevrolet Corvette 2010 года Фото: скриншот / YouTube

В то же время компания пока не определилась со сроками. Неизвестно, дебютирует ли электрический спорткар в рамках нынешнего поколения C8 или его отложат до появления следующего C9.

Кроме того, поклонникам Corvette не стоит рассчитывать на возвращение механической коробки передач. По словам главного инженера, среднемоторная компоновка C8 не позволила использовать трансмиссию предшественников. Разработка новой механической коробки передач потребовала бы значительных инвестиций, которые GM не считает оправданными из-за падения спроса на такие автомобили.

Ford также может расширить линейку Mustang

Тем временем Ford рассматривает возможность выпуска новых моделей Mustang. По информации The Wall Street Journal, автопроизводитель сообщил дилерам о планах создать четырехдверный седан с двигателем внутреннего сгорания до конца десятилетия.

Представитель Ford отказался комментировать эту информацию. При этом слухи о появлении четырехдверного Mustang ходят уже несколько лет.

После выхода на рынок электрокроссовера Mustang Mach-E автопроизводители всё чаще используют известные названия для автомобилей, которые существенно отличаются от исходных моделей. Такой подход помогает привлекать новых покупателей благодаря узнаваемости бренда, хотя поклонники традиционных спортивных автомобилей не всегда одобряют подобные изменения.

Кстати, в США построили копию Ferrari 250 GTO 1962 года, взяв за основу Mazda MX-5.

Ранее "Фокус" сообщал, что на аукционе будет выставлена коллекция оригинальных заряженных Corvette с тюнингом.