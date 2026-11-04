Corvette не буде позашляховиком: GM різко скасувала амбітні плани

General Motors, імовірно, скасувала плани розширити лінійку Corvette електричними позашляховиком і седаном. Водночас компанія не відмовляється від ідеї створити електричний спорткар Corvette, але його дебют відбудеться нескоро.

Про це пише видання Motor1.

За даними GM Authority, General Motors планувала перетворити Corvette на окремий бренд спортивних автомобілів. Для цього автовиробник розглядав щонайменше три нові моделі, які мали доповнити нинішній Corvette покоління C8.

Найбільше суперечок викликав електричний позашляховик із внутрішнім кодом V224. Також у розробці перебував електричний двомісний спорткар V284. Третя модель, V285, могла стати чотиридверним седаном із похилим дахом у стилі фастбек.

Усі три автомобілі мали використовувати платформу BEV Prime. Її розробили для преміальних електромобілів із високою потужністю, значним крутним моментом і великим запасом ходу.

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Однак, за інформацією джерел, знайомих із ситуацією, General Motors вирішила призупинити всю програму розширення Corvette. Офіційного підтвердження від компанії наразі немає.

Електричний Corvette все ж з'явиться

Попри скасування інших моделей, повністю електричний Corvette залишається частиною довгострокових планів GM.

Головний інженер Corvette і спортивних автомобілів компанії Тоні Рома нещодавно підтвердив, що автовиробник працює над електричною версією. За його словами, електромобілі є кінцевою метою розвитку моделі, і такий Corvette рано чи пізно з'явиться.

Chevrolet Corvette 2010 Фото: скриншот / YouTube

Водночас компанія ще не визначилася з термінами. Невідомо, чи дебютує електричний спорткар у межах нинішнього покоління C8, чи його відкладуть до появи наступного C9.

Також шанувальникам Corvette не варто очікувати на повернення механічної коробки передач. За словами головного інженера, середньомоторне компонування C8 не дозволило використати трансмісію попередників. Розробка нової механічної коробки потребувала б значних інвестицій, які GM не вважає виправданими через падіння попиту на такі автомобілі.

Ford також може розширити лінійку Mustang

Тим часом Ford розглядає можливість випуску нових моделей Mustang. За інформацією The Wall Street Journal, автовиробник повідомив дилерам про плани створити чотиридверний седан із двигуном внутрішнього згоряння до кінця десятиліття.

Представник Ford відмовився коментувати цю інформацію. Водночас чутки про появу чотиридверного Mustang циркулюють уже кілька років.

Після виходу електричного кросовера Mustang Mach-E автовиробники дедалі частіше використовують відомі назви для автомобілів, які суттєво відрізняються від початкових моделей. Такий підхід допомагає залучати нових покупців завдяки впізнаваності бренду, хоча прихильники традиційних спортивних автомобілів не завжди схвалюють подібні зміни.

До слова, у США побудували репліку Ferrari 250 GTO 1962 року, використавши за основу Mazda MX-5.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні виставлять колекцію оригінальних заряджених Corvette з тюнінгом.